64 часа без сна: началось самое жесткое испытание кандидатов в космонавты

Кандидаты в космонавты набора 2021 года приступают к одному из самых сложных этапов общекосмической подготовки: провести трое суток в сурдокамере. При этом 64 часа − без сна. Первым стал кандидат в космонавты Александр Колябин, который вошел в сурдокамеру сегодня утром, а выйти из нее должен 17 сентября 2021 года.

Как сообщает Роскосмос, дежурная бригада специалистов Центра подготовки космонавтов (психолог, врач, инженер) будет круглосуточно наблюдать за тем, как их подопечные переносят условия изоляции. При этом они будут заниматься самыми разными вещами. Это многочисленные задания в рамках психологического тестирования, участие в медицинских обследованиях, физкультура, ведение устных репортажей и дневника. В расписании даже есть демонстрация творческих способностей - рисование и лепка на заданную тему, оригами, сочинение песни и т.д...

Почти половина от общего времени, как рассказали специалисты госкорпорации, уйдет на психологические тесты. Основная задача − исследование нервно-психической устойчивости кандидатов в космонавты.

При этом, к примеру, смотреть фильмы или слушать музыку в сурдокамере запрещено, несмотря на наличие компьютера. Нельзя воспользоваться смартфоном или планшетом. Никаких электронных приборов. Но можно собирать пазлы, разгадывать кроссворд, играть на музыкальных инструментах, читать. Хотя последнее как раз не рекомендуется.

"Кто-то берет с собой в сурдокамеру спортивный инвентарь, кто-то коврики акупунктурные, то есть предмет, который поможет бороться со сном. А вот чтение книг в личное время, напротив, усиливает сонливость, особенно на том этапе, когда человек очень утомлен. К тому же участники испытаний выполняют много тестовых заданий на бумажных бланках и на компьютерах, у них устают глаза. Поэтому читать книги в личное время мы не рекомендуем", − рассказала на сайте Роскосмоса начальник лаборатории ЦПК Камиля Мусабаева.

Самое страшное в сурдокамере не только вынужденная бессонница. Это, как отмечают ученые, одиночество, замкнутое пространство, отсутствие солнечного света и посторонних звуков.

Надо сказать, что с первого отряда космонавтов сурдокамера была для будущих космонавтов одним из самых жестких испытаний на прочность. Вот что рассказал "РГ" дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Борис Волынов. Последний из ныне живущих космонавтов легендарного первого отряда - "гагаринского" набора:

- Это было в 1960 году после парашютной подготовки, - вспоминает Борис Валентинович. - Позади 35 прыжков. Всем дали отдышаться, 2-3 дня отпуска. А меня раз - и в сурдокамеру, вслед за Быковским. Представьте: небольшая металлическая барокамера. Все заставлено банками, склянками, едой... Стоит кресло авиационное. Спинку отбрасываешь для сна - и встать уже невозможно, нет места для ног. Когда спинка вертикально, можно "развлекаться" - зарядку делать, бегать, прыгать. Но на одном месте. Я сидел десять суток. Валерий тоже".