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15.09.2021 11:06
Рубрика: Экономика

Исследование: Сколько россияне тратят на медицинские услуги

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 211(8562)
В первой половине 2021 года на платные медуслуги россияне в среднем потратили около 13 тысяч рублей, говорится в исследовании Федерального научно-клинического центра ФМБА России.
Россияне стали чаще покупать лекарства, но на меньшие суммы. Фото: РИА Новости Россияне стали чаще покупать лекарства, но на меньшие суммы. Фото: РИА Новости
Россияне стали чаще покупать лекарства, но на меньшие суммы. Фото: РИА Новости

Отмечается, что у половины граждан расходы составили менее 5 тысяч рублей, а самые большие траты на медицину оказались у людей в возрасте 55-65 лет - 22 тысячи рублей за полгода. Чаще всего россияне платно сдают анализы - в 62% случаев. Также наиболее востребованы у наших соотечественников коммерческие услуги стоматологов, к которым обращались более 50% опрошенных. Каждое третье посещение платной клиники было связано с визитом к терапевту или гинекологу.

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По данным Росстата, в июле, например, россияне потратили на медуслуги 77,1 млрд рублей, что на 25,8% больше, чем в этом месяце годом ранее. За 7 месяцев текущего года расходы населения на платную медицину увеличились на треть. При этом из 146,2 млн посещений частных клиник в прошлом году четверть приходится на центральный федеральный округ, а каждое пятое - на Приволжский федеральный округ, отмечает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Распространена коммерческая медицина в Новосибирской области, где в год один житель в среднем посещает платного врача 1,72 раза, а также в Свердловской области (1,66 посещений). Из 9,37 посещений врачей, которые приходятся в год на одного москвича, 1,65 визита он совершает в частные клиники.

А вот на лекарства, как выяснилось, больше всего тратят жители Курска, где средний чек по итогам второго квартала 2021 года составил 3530 рублей. Немногим меньше расходовали на медпрепараты жители Иркутска: в среднем они закупались лекарствами на сумму 3316 рублей. Для сравнения: москвичи тратили 1794 рубля, жители Ярославля - 1687 рублей, Санкт-Петербурга - 1635 рублей, Новосибирска - 1630 рублей. По данным партнерской сети Admitad Affiliate, во втором квартале сумма покупок среди россиян увеличилась на 15% по сравнению с первым кварталом, одновременно выросла их частота - на 21%. А вот средний чек по стране снизился на 4% - с 1645 рублей до 1573.

Чаще всего россияне платно сдают анализы и лечат зубы

Обороты интернет-аптек, принимающих оплату с помощью ЮKassa, за полгода увеличились на 33%, следует из анализа сервиса ЮMoney. При этом среднее количество заказов на одного человека выросло на 18%, до 1,5, но средний чек снизился на 28% и составил 2086 рублей.

На здоровое питание среднестатистическая семья из трех человек в среднем ежемесячно расходует около 18 тысяч рублей, или 50%, от всех расходов на еду, отмечает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева. При этом на услуги физической культуры и спорта в прошлом году россияне в общей сложности потратили 69 млн рублей, что составляет 475 рублей на одного человека в год, или около 40 рублей в месяц. Исходя из этого, по словам эксперта, в месячном эквиваленте сумма базовых расходов на поддержание здоровья в расчете на одного жителя России в прошлом году составляла почти 12 тысяч рублей, причем около 70% от этой суммы приходилось на лекарства, а на профилактику заболеваний - оставшиеся 30%.

Экономика Финансы Общество Соцсфера Социология Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)

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