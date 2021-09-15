Исследователи из 24 стран получили Шнобелевскую премию в десяти номинациях

Ироничную присказку о том, что наука - это способ удовлетворить свое любопытство за казенный счет, которую у нас приписывают академикам Арцимовичу и Ландау, вновь напомнила Шнобелевская премия за 2021 год.

В этот раз ею отмечены исследователи из 24 стран, чьи труды и достижения привлекли внимание коллег, потому что кажутся сомнительными и выглядят странно не только на первый взгляд.

Анти-Нобель в классической номинации "Физика" присужден ученым из Италии, Тайваня и США. Они потратили немало сил в стремлении понять, почему толпы прохожих не сталкиваются друг с другом. Награда в области кинетики ушла исследователям из Японии, Швейцарии и Италии - им на удивление удалось доказать, что пешеходы на встречных курсах время от времени все-таки сталкиваются. Доктор наук из Швеции Сюзанна Шётц исследовала не прямоходящих homo sapiens, а домашних кошек - записала и проанализировала все типы и спектры издаваемых ими звуков. За что и была отмечена Шнобелевской премией по биологии. Вручавший ее нобелевский лауреат Эрик Корнелл осторожно попросил госпожу Шётц, не могла бы она воспроизвести хотя бы несколько звуков из собранной ею коллекции.

А лауреаты Шнобеля по экологии не дожидались, когда их о чем-то таком попросят. Жрецы науки из Испании и Ирана предстали в момент вручения этой антинаграды с жевательными резинками во рту - они потратили немало месяцев и дней на бактериологический анализ таких жвачек, подобранных на городских тротуарах пяти разных стран.

В номинации "Химия" обратила на себя внимание группа соратников из Германии, Британии, Греции, Австралии. Их, похоже, увлекла и сплотила совместная любовь к кинематографу. В рамках международной коллаборации они исследовали химический состав воздуха в кинотеатрах во время сеансов с целью выявить и установить причинно-следственные связи между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, употребления наркотиков, антисоциального поведения на экране.

Одну из гипотез психоаналитика Зигмунда Фрейда взяли в совместную разработку его апологеты и последователи из Германии, Турции, Великобритании. И получили на троих Шнобеля по медицине за попытку доказать, что оргазм - эффективное средство от насморка.

В завершение - кратко об экономике и немного о политике. Группа исследователей из Европы отважилась доказать, что "степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране". В награду - Шнобель по экономике.

А такую же премию мира присудили троим американцам - это Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер. Они биологи, и после глубоких исследований пришли к выводу, что борода у мужчин появилась для защиты от ударов в кулачном бою.

Будь сегодня жив академик Ландау, у него бы не заржавело: "Жрец науки? Это тот, кто жрет за счет науки". Информацией о том, сколько российских исследователей было номинировано в этот раз на Шнобелевскую премию, "РГ" не располагает.