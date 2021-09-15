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15.09.2021 08:17
Рубрика: Общество

Как не стать жертвой "похоронных мошенников"

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 211(8562)
Похороны для семьи - горе, а для ритуальных служб - прибыльный бизнес. Агент может позвонить, а то и явиться к родственникам умершего всего через час-другой после смерти, конкуренция в этой сфере жесточайшая.
ФСБ задержала участников группы, цинично наживавшейся на горе людей. Фото: ФСБ РФ ФСБ задержала участников группы, цинично наживавшейся на горе людей. Фото: ФСБ РФ
ФСБ задержала участников группы, цинично наживавшейся на горе людей. Фото: ФСБ РФ

Растерянные, убитые горем люди особенно уязвимы - они не глядя подписывают документы, а потом выясняется, что организация похорон оказалась сущим разорением.

Фото: iStock
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Как это происходит? Вот только один наглядный пример. Всего пару недель назад в Москве разразился скандал: представители ФСБ задержали группу участников преступной схемы в похоронном бизнесе, в которую входили сотрудники дежурных частей территориальных УВД. Как сообщили в ФСБ, полицейские долгое время сотрудничали с ритуальным агентством: за взятки сливали "похоронщикам" служебную информацию о вызовах полиции по случаю смерти. Благодаря этому агенты ритуальной службы быстро связывались с родственниками и навязывали им дорогостоящие услуги.

Работала группа предельно цинично: на записи оперативной съемки, попавшей в выпуски теленовостей, можно увидеть кадры с фрагментами записей из тетради учета, где рядом с номерами квартир агенты делали пометки "для памяти". К примеру, "денег нет", мол, негодные клиенты.

Сейчас ситуация с неправомерными расходами в связи с похоронами усугубляется из-за эпидемии. Когда эпидемия только началась и еще не было толком известно, насколько опасен коронавирус, были приняты жесткие меры безопасности по организации похорон. Умерших от "короны" выдавали родным исключительно в закрытом гробу, и во время прощания гроб открывать не разрешалось. Кроме того, в таких случаях родным покойного рекомендовалось предпочесть кремацию обычным похоронам.

Такие вот пометки в "рабочих документах" делали преступники. Фото: ФСБ РФ

И хотя в Роспотребнадзоре "РГ" объяснили, что на федеральном уровне таких требований уже нет (уже ясно, что заразиться COVID-19 от трупа невозможно), тем не менее во многих регионах этих правил по-прежнему придерживаются. И это еще один повод "срубить" с родственников денег: те хотят проститься "по-людски", как это было принято веками. Но для этого приходится доплачивать и за открытый гроб, и за ритуальный зал, и за "усиленную" дезобработку тела.

Кстати

Федеральное законодательство устанавливает денежные компенсации на погребение для следующих категорий граждан:

- Пенсионеры

- Безработные

- Участники ВОВ и труженики и тыла

- Инвалиды

- Учащиеся очной формы обучения

- Ликвидаторы чернобыльской аварии

- Родители в случае смерти ребенка

- Незаконно репрессированные.

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