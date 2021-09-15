Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг

На портале госуслуг появился новый сервис, через который можно подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к газовым сетям по программе догазификации, сообщила пресс-служба минцифры.

Бесплатное подключение доступно для домовладений, находящихся в границах уже газифицированных населенных пунктов. Проверить возможность подключения домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации.

По словам замглавы минцифры Андрея Черненко, право на бесплатную организацию "последней мили" до границ своего земельного участка в рамках программы догазификации имеют около 5 млн россиян. "Мы перевели в электронный вид крайне востребованную социально значимую услугу. Теперь каждый из них может подать заявку через госуслуги на подключение к газу и отследить статус исполнения", - сказал замминистра.

Заявка на подключение, поданная через госуслуги, будет автоматически направлена единому оператору газификации "Газпром газификация" и рассмотрена в течение суток. Информация о приеме заявки поступит в личный кабинет на портале. Ранее вице-премьер Александр Новак сказал, что догазификация населенных пунктов завершится к 2023 году. Подано уже свыше 280 тысяч заявок на догазификацию, а на начало сентября подключено уже более 100 тысяч домовладений, из них 9 тысяч - по новым правилам. Сейчас в планах газификации до 2030 года обсуждается подключение новых населенных пунктов, которые не имеют подключения к магистральной инфраструктуре. По словам Новака, работа по подведению газопроводов к негазифицированным населенным пунктам продолжается. В этом году уже построено 78 объектов газоснабжения протяженностью более 1,4 тысячи км и созданы условия для газификации 156 населенных пунктов.

Уровень газификации к началу 2021 года составил 71,4%, его планируется довести до 82,9% к 2013 году. Менее всего на сегодняшний день газифицированы Сибирь и Дальний Восток.