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Текст:   Георгий Панин 
05:10 15.09.2021

Как рекордные цены на газ в Европе скажутся на коммуналке россиян

Стоимость газ в Европе превысила 816 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорят данные биржи ICE.
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Некоторые эксперты не исключают, что его цена в ближайшее время может достигнуть 1000 долларов за тысячу кубометров.

Фото: iStock
Почему Европе нужен даже очень дорогой газ из России

Как это скажется на стоимости за газ в платежках россиян и в целом на сырьевом рынке, "Российской газете" рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"По факту, как-либо критично такой сильный рост цен в Европе не должен сказаться на том, сколько будут платить за газ рядовые россияне, - успокоил эксперт. - В нашей стране существуют определенные ограничения по росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И цены на них не должны расти выше инфляции".

Но проблема, по его словам, может быть несколько в другом: "Цены на газ в Европе могут продержаться на таких высоких отметках еще как минимум полгода, до конца отопительного сезона. Даже несмотря на то, что с запуском "Северного потока-2" на спотовом рынке они должны начать корректироваться после столь аномального роста, связанного с почти пустыми хранилищами".

Если сценарий с оперативным снижением газовых цен не сработает, могут пойти вверх другие. "Есть вероятность, что Европа начнет топить дома не газом, а мазутом, - поясняет Николай Переславский. - Учитывая, что мазут - это нефтепродукт, может резко подскочить цена на нефть. А с учетом того, как отрастает стоимость газа, прогноз в 100 долларов за баррель Brent может быть вполне реальным".

Фото: iStock
Назван сценарий, при котором нефть подешевеет до 45 долларов в 2022 году

При таком раскладе, по прогнозам эксперта, могут пойти вверх цена на другие нефтепродукты, которые сейчас реализуются на заправках - бензин и дизельное топливо. Логично, предполагает он, что серьезно возрастут расходы у тех поселений или домохозяйств, которые отапливаются дизелем.

"Теоретически такой сценарий можно разогнать цены и на уголь с древесиной. При любом раскладе из-за энергетического кризиса в Европе в проигрыше останутся очень многие, - отмечает эксперт. - Поэтому идеальным вариантом для всех было бы постепенное снижение цен на газ в Европе. Понятно, что диссонанса с внутренним рынком и его потребностями не возникнет. Но, как я уже сказал, дорожающий газ может отразиться на других материалах, что потянет за собой массу негативных последствий".

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