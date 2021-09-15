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15.09.2021 21:50
Рубрика: В мире

Китай откажется от строительного плагиата и небоскребов

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563)
Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР закрепило приказом новую тенденцию, о которой давно говорилось в архитектурных кругах, - Китай отказывается от строительства небоскребов выше 500 метров. Что касается сооружений выше 250 метров, то их число должно быть строго ограничено. А здания высотой более 100 метров "должны быть соответствующим образом масштабированы", то есть вписаны в окружающую застройку. В то время как в Дубае планируют возвести Dubai Creek Tower высотой 1345 метров, в КНР теперь самой высокой останется Шанхайская башня (632 метра).

Как поясняют власти Китая, "гонка небоскребов", начавшаяся в стране после Олимпиады 2008 года, - это, по сути, попытка мериться престижем в градостроительстве, забывая о насущных нуждах жителей. Небоскребы требуют больших расходов на содержание и обеспечение безопасности, включая сейсмоустойчивость, добавляют световое загрязнение и даже представляют опасность для самолетов.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Власти КНР надеются, что застройщики перестанут "мериться небоскребами" и у них появится больше возможности уделять внимание нуждам жителей и построению комфортной для человека городской среды.

Кроме того, запрещается в КНР и так называемый "строительный плагиат". В Китае уже есть точные копии Тауэрского моста, Триумфальной арки, Сиднейского оперного театра, Эйфелевой башни и даже бетонной капеллы Нотр-Дам-дю-О, спроектированной Ле Корбюзье. И это не говоря уже о большом количестве достаточно типовых проектов, которые можно купить у архитектурных бюро по относительно невысокой стоимости.

Теперь, по всей видимости, можно ожидать появления современных зданий с национальной спецификой, что будет выглядеть весьма необычно. Например, таких, как бизнес-центр в виде пагоды высотой 200 метров, здания необычной формы по типу Национального театра в Пекине или круглой высотки в Гуанчжоу.

В мире Восточная Азия Китай

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