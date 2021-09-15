Лавров: Никто не торопится с признанием талибов

Никто не торопится официально признавать талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Талибы пока не признаны ни одной страной. Все говорят о том, что с ними надо иметь контакты по текущим вопросам, прежде всего по вопросам безопасности, соблюдения прав граждан, обеспечения нормального функционирования дипломатических миссий. Но с официальным признанием пока еще никто не торопится", - заявил Лавров журналистам.

Тем не менее, как рассказал министр, Москва поддерживает с талибами контакты по вопросам "снятия рисков с соседей по Центральной Азии".