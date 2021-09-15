Лавров рассказал о вмешательстве США в дела РФ

Вмешательство США в дела РФ касались отказа ряда зарубежных платформ убрать запрещенный контент. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, ранее в ведомство был вызван посол США в РФ Джон Салливан, где ему было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Американский госдеп в свою очередь заверяет, что посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.

"Я не буду подробно рассказывать об этих фактах. Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство", - рассказал Лавров журналистам.