Лечение злокачественных опухолей становится инновационным и доступным

Ежегодно 15 сентября отмечается Всемирный день борьбы с лимфомами. Во многих странах весь сентябрь проводится как месяц осведомленности о лимфомах, а символом поддержки больных является ленточка зеленого цвета. Лимфома - это злокачественная опухоль лимфатической системы. Различают два ее типа: лимфома Ходжкина и неходжкинские лимфомы (НХЛ).

- По течению, ответу на химиотерапию и прогнозу мы выделяем лимфомы из солидных опухолей (раков), но, тем не менее, надо понимать, что это злокачественное заболевание, - говорит д.м.н, зав. отделением химиотерапии гемобластозов НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ, профессор Гаяне Тумян. - Глобально в мире ежегодно заболевают НХЛ более 500 тысяч человек (риск НХЛ составляет в среднем 4-6 случаев на 100 тысяч населения).

НХЛ объединяют более 60 различных вариантов заболеваний, которые отличаются по прогнозу и возможностям терапии. Наиболее распространенной, медленно растущей (индолентной) является фолликулярная лимфома (ФЛ). Ее этиология до конца не выяснена, при этом она занимает 2-е место среди НХЛ и составляет в среднем 20%.

Лидирует по частоте (более 30%) среди НХЛ диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВКЛ) - агрессивное заболевание с неблагоприятным прогнозом. Около 60% пациентов с ДВКЛ удается вылечить, но в 20-25% случаев возникают рецидивы, а в 15% констатируется рефрактерность болезни (опухоль не отвечает на текущую терапию - прим. ред.). Таким образом, около 40% пациентов с ранним рецидивом и рефрактерным течением заболевания имеют крайне неблагоприятный прогноз. Эффективность доступной терапии второй и последующих линий ограничена. Поэтому важно как можно быстрее внедрять в практику новые методы лечения и оповещать о них.

- Человеку непосвященному диагноз "лимфома" ни о чем не скажет, - считает президент Всероссийского общества онкогематологии "Содействие" Лилия Матвеева. - Но когда человек понимает, что это онкологическое заболевание, злокачественное новообразование, то, конечно, для него это шок. В первый момент возникают мысли, что рушится все, что это конец.

Однако, продолжает Матвеева, так думают те, кто не знаком с последней информацией о лимфомах. Это совершенно не конец, можно жить долго и полноценно, но при условии выполнения рекомендаций врачей и получения эффективной терапии. Если раньше болезнь считалась неизлечимой, то сейчас она лечится.

К сожалению, одной из главных проблем остается низкая эффективность терапии рецидивов заболевания, другая - пока еще заметно ограниченная доступность инновационного лечения. Коварство лимфомы заключается в том, что не существует ее специфических симптомов. Пациент может и не догадываться, что ему надо обратиться к врачу-онкологу. Лимфома может возникнуть везде, у нее нет типичных клинических проявлений. По словам профессора Гаяне Тумян, например, человек задыхается и кашляет, или болит живот, отекает глаз, появляется уплотнение в мягких тканях - это все может быть проявлением лимфомы.

- Наиболее распространенные признаки заболевания - это увеличение лимфатических узлов и появление симптомов интоксикации, когда человек неожиданно начинает худеть, испытывает слабость, у него появляется необоснованное потоотделение, лихорадка - перечисляет профессор Гаяне Тумян. - Надо сразу пойти к врачу и обследоваться, сдавать анализы крови. Ни в коем случае ничего не надо греть, проводить какую-то физиотерапию, массажи и т.д.

Вместе с тем, надо понимать, что диагноз всегда ставится на основании биопсии и исследования опухолевой ткани. Говоря простыми словами, врачи берут кусочек ткани и изучают его под микроскопом. Способы диагностики используются совершенно разные. К сожалению, лимфома "всеядна" и может появиться даже там, где лимфоидной ткани нет, например, в костях.

- Обследование проводится комплексно, - говорит профессор Гаяне Тумян. - После того, как поставлен диагноз, мы изучаем распространенность болезни. Делаем рентген, компьютерную и позитронную эмиссионную томографию, изучаем костный мозг, используем и другие методы, чтобы определиться со стадией заболевания.

Крайне важен фактор времени. Надо подобрать наиболее эффективную терапию, поскольку от этого зависит длительность полученной ремиссии и прогноз болезни в целом. К слову, ФЛ диагностируется на ранней стадии у каждого пятого пациента, при этом на ранней стадии можно использовать только лучевую терапию, на поздних - иммунохимиотерапию. Свою роль играет фактор информированности и некоторой онкологической настороженности населения.

- Человек на начальном этапе чувствует страх, потому что ничего не знает о своем заболевании, - говорит Лилия Матвеева. - Но когда он пообщался с теми пациентами, кто уже прошел терапию, отношение меняется, и страх уходит. Важно, чтобы был психологический настрой на борьбу, потому что от него многое зависит, в том числе, и в плане эффективности лечения.

Только когда болезнь коснулась тебя, понимаешь, как необходима информация. Лилия Матвеева советует, что искать нужно не до посещения врача и диагностики, а параллельно с ними. В соцсетях имеются группы по отдельным видам заболеваний, есть группы пациентских организаций, включая ВООГ "Содействие". Последняя проводит "Школы пациентов", конференции и вебинары, где приглашенные врачи рассказывают о нюансах болезней, современных методах лечения и препаратах.

Особенностью этого года является то, что с августа, впервые за 15 лет, для терапии диффузной В-крупноклеточной лимфомы, одной из самых агрессивных форм НХЛ, в России стал коммерчески доступным препарат, значительно увеличивающий выживаемость пациентов с рецидивом заболевания.

- Ни в коем случае при лимфоме не должно быть обреченности, - уверяет профессор Гаяне Тумян. - Эффективность лечения очень высока - мы можем вылечить более 60% больных с агрессивной лимфомой, а при вялотекущей форме - 90%. Лимфомы надо лечить обязательно, нельзя их запускать, заниматься самолечением. Если при других видах опухолей, когда есть метастазы, ты понимаешь, что шансы не очень велики, то при лимфомах, даже распространенных, это не имеет значения. У пациента всегда есть шанс вылечиться.