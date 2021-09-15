Матвиенко обсудила с Мезенцевым работу ПС России и Беларуси

15 сентября прошла встреча Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко с Госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. В ходе встречи обсуждена тематика взаимодействия России и Беларуси, упрочение сотрудничества на новом этапе экономической интеграции. Особо подчеркнута роль Парламентского Собрания Союза Беларуси и России как важного института поддержки двухстороннего сотрудничества, углубления взаимоотношений на региональном уровне, а также реализации решений VIII Форума регионов Беларуси и России, прошедшего в июле.

Валентина Матвиенко отметила, что участие в работе Форума президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко имело особую значимость для всей системы двухсторонних отношений, а задачи, поставленные главами государств перед парламентариями и руководством регионов по расширению межрегиональных связей, необходимости внедрения в управленческую практику современных цифровых технологий, обеспечению необходимой защиты и кибербезопасности, являются современным ответом на вызовы времени.

Дмитрий Мезенцев проинформировал об итогах работы Совета Министров Союзного государства, принятых решениях, отметил их значение и для Беларуси, и для России. Он подчеркнул, что Постоянный Комитет Союзного государства видит своей приоритетной задачей большую включенность в совместную работу сторон по формированию предложений относительно проектов программ Союзного государства в высокотехнологичных сферах, финансирование которых возможно из союзного бюджета. Госсекретарь СГ поблагодарил Валентину Матвиенко за поддержку планов сотрудничества двух стран в экономической, социальной и культурно-гуманитарной сферах, за включенность российских сенаторов в работу по возможному учету законодательного опыта партнеров и сближению национальных законодательств.