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15.09.2021 17:53
Рубрика: В мире

Меркель заслужила высокую оценку от мира

Текст: Юрий Ершов

Совсем скоро Ангела Меркель покинет пост главы правительства ФРГ. В преддверии этого события международная исследовательская компания Ipsos провела опрос в 28 странах мира, в том числе и в России, об оценке ее 16-летней деятельности на посту канцлера Германии. Об итогах этого своеобразного плебисцита рассказывает газета "Welt".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости www.ria.ru
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В общей сложности более половины респондентов (58%) считают работу Меркель положительной. В Германии таких приверженцев канцлера оказалось даже более двух третей (67%). И только 20% опрошенных полагают, что Меркель заслуживает очень негативной или скорее негативной оценки. Среди них японцы с американцами.

Наибольшую поддержку канцлеру оказали граждане соседних европейских стран - Нидерландов (77%), Франции (75%) и Бельгии (75%). А наименьшего одобрения Меркель выразили жители Японии (42%), США (41%) и Малайзии (37%). Столь низкая оценка, отмечает "Welt", объясняется скорее всего тем, что в этих странах мало кто знает, кто такая Меркель.

В 11 европейских странах, без Германии, более половины опрошенных (53%) отметили, что Германия при Меркель была надежным партнером для их государств в вопросах европейской политики.

Еще большее доверие Германии с Меркель выразили граждане неевропейских стран (55%). Выше всех канцлера оценили в Индии - 71%. В Китае тоже большинство (67%) положительно относятся к главе правительства ФРГ.

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