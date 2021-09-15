Мясников рассказал о симптоме, который часто путают с инсультом

Врач Александр Мясников обратил внимание на симптом, который можно легко принять за признак тяжелого заболевания - инсульта. Однако в действительности он говорит о совершенно других патологиях.

Таким тревожным симптомом пациенты нередко считают головокружение. Речь идет об ощущении кружения человека в пространстве или, наоборот, вращение пространства вокруг человека. Удержать равновесие при этом достаточно сложно.

Как правило, почувствовав потерю равновесия и головокружение, люди обращаются к невропатологу. Многие убеждены, что это кардиологическая проблема. Однако, по словам доктора Мясникова, это чаще всего указывает на болезни внутреннего уха. Тошнота также нередко может свидетельствовать именно об этой патологии.

Чтобы избавиться от неприятных ощущений, надо проконсультироваться с отоларингологом, утверждает в эфире телеканала "Россия 1" Александр Мясников.