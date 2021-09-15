Минюст выступил против запрета экспертиз в центрах ведомства для адвокатов

Министерство юстиции проведет проверку в отношении руководства Российского федерального центра судебной экспертизы, решившего запретить адвокатам обращаться к экспертам центра для проведения судебных экспертиз. В ведомстве подчеркнули, что подобный приказ нарушает права адвокатов и подлежит отмене.

Накануне с СМИ появились сообщения о том, что главой центра судебной экспертизы при министерстве юстиции Российской Федерации был издан приказ, запрещающий с 1 октября проводить по запросам защиты экспертные исследования и экспертные консультации в отношении объектов и материалов, которые являются предметом рассмотрения по уголовному делу. Представители адвокатского сообщества назвали это первым шагом к отмене состязательности правосудия: защиту тем самым отстранили бы от оценки фактических обстоятельств дела. А значит, были бы резко ограничены возможности адвокатов собрать доказательства невиновности человека.

В Минюсте услышали тревожный сигнал и согласились с позицией адвокатуры. "Данный приказ РФЦСЭ напрямую ущемляет в правах адвокатуру и, соответственно, может привести к поражению в правах доверителей - российских граждан, - подчеркнули в ведомстве. - В связи с этим приказ подлежит отмене, а в отношении руководства РФЦСЭ будет проведена служебная проверка".

"Реакция Минюста на необоснованный приказ РФЦСЭ вызывает уважение, - заявил Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко. - Мириться с ограничением процессуальных возможностей адвокаты не стали бы, тем более, что у адвокатов нет собственных интересов в делах, которые они ведут, реализация приказа нанесла бы невосполнимый урон гражданам и принципам правового государства. Минюст продемонстрировал приверженность этим принципам, это достойная реакция".

"Оперативная реакция Минюста, конечно, радует, - добавляет вице-президент ФПА РФ, первый вице-президент АП г. Москвы Генри Резник. - Приказ - очевидный ляп. У меня он вызвал просто оторопь. Потому и откликнулся на него таким язвительным комментарием. Адвокатура настроена на уважительные, конструктивные отношения и с судом, и с правоохранительными органами, но нередко адвокаты сталкиваются там с откровенно обвинительным настроем. А когда адвокаты ставятся на подозрение в научно-экспертном учреждении - это вызывает особо обостренную реакцию нашего сообщества".

В свою очередь, вице-президент палаты адвокатов Самарской области Дмитрий Тараборин подчеркнул, что оперативность, с которой министр юстиции отреагировал на обеспокоенность адвокатского сообщества упомянутым приказом, равно, как и общий тон сообщения, размещенного на ведомственном сайте, вселяют оптимизм и дают основания надеяться на то, что приказ изначально являет собой его частную инициативу.

"Во всяком случае, на сегодняшний день мы почти уверенно можем говорить о том, что приказ главы ФБУ РФЦСЭ, существенно нарушавший профессиональные права адвокатов и подрывающий основы состязательности в уголовном процессе, не является отражением государственной политики, либо воззрений Минюста в данной отрасли. И это, пожалуй, главное, - сказал Тараборин. - Подобные примеры успешного взаимодействия министерства юстиции и ФПА РФ позволяют надеяться, что в будущем аналогичные неровности в совместной работе будут устраняться столь же эффективно".