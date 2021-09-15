Минтруд изменит правила назначения пособий для семей с детьми

Сейчас решение о выдаче пособий принимаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и "правила нулевого дохода". Инициатива министерства предполагает, что отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в господдержке.

"Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка", - отметили в Минтруде.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет в 2020 году. В марте 2021 года был подписан еще один указ, совершенствующий правила предоставления пособий. Сейчас сумма выплаты зависит от достатка семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума.