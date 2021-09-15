Миссия "Вдохновение для" расширит представления о физических возможностях людей

Новости

Псаки не подтвердила, что США предоставят Киеву системы ПРО "Железный купол" 21:52
ФХР старается сократить срок дисквалификации Евгения Кузнецова 21:40
Патриарх Сербский назвал поступок Евгения Зиничева "подвигом братолюбия" 21:18
Самолет Йошкар-Ола - Москва экстренно сел из-за отказа двигателя 21:16
Витория прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в Лиге Европы 20:59
Главе ГИБДД Ставрополья продлили арест на три месяца 20:53
Роскомнадзор предостерег СМИ от нарушения законодательства о выборах 20:48
Оливер Стоун: Путин не дал России превратиться в "вассала" США 20:28
ДОМ.РФ предложил создать единый ресурс о мерах господдержки 20:07
Грызлов: Киев отказался вернуться к работе в Минске в очном формате 19:58
Названа средняя сумма денежных переводов из России за рубеж 19:55
Time cоставил рейтинг 100 самых влиятельных людей на 2021 год 19:46
Цены на овощи "борщевого набора" продолжают снижаться 19:42
Арбитраж обязал каршеринговую компанию принимать оплату наличными 19:22
Глава МИД Британии лишился поста из-за ситуации с Афганистаном 19:13
В Сети вышел новый документальный сериал "Советский дизайн" 19:06
Роман Зобнин получил травму в матче против "Легии" 19:01
Британцы создадут афганское подразделение для специальных операций 18:52
В Россию на выборы в качестве экспертов приедут 10 международных омбудсменов 18:47
В ООН предсказали рекордный за 50 лет рост мировой экономики 18:36
В Беларуси заявили об эффективности "Спутника V" 18:32
Курс евро обновил летний минимум 18:07
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов 17:59
ФАС и ФНС проверят цены на стройматериалы 17:29
Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
15.09.2021 21:11
Рубрика: Общество

Миссия "Вдохновение для" расширит представления о физических возможностях людей

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563)
На среду американская частная космическая компания SpaceX наметила очередное "эпохальное событие" - первый в истории запуск на орбиту Земли корабля Crew Dragon с полностью гражданским экипажем на борту. На этом рекорды широко разрекламированной миссии, получившей название Inspiration4 ("Вдохновение для"), не заканчиваются: капсулу с четырьмя непрофессиональными космонавтами планируется вывести на максимальное расстояние в 575 километров от Земли, что на 130 с лишним километров выше, чем находится Международная космическая станция. Сегодня в космическом центре НАСА на мысе Канаверал шли подготовительные процедуры к запуску.
Четыре члена экипажа Crew Dragon станут первой полностью гражданской командой на земной орбите. Фото: SpaceX Четыре члена экипажа Crew Dragon станут первой полностью гражданской командой на земной орбите. Фото: SpaceX
Четыре члена экипажа Crew Dragon станут первой полностью гражданской командой на земной орбите. Фото: SpaceX

Комментарии американских СМИ по поводу нового проекта SpaceX однозначны - принадлежащая предпринимателю Илону Маску компания стремится закрепить за собой статус бесспорного лидера в набирающей обороты космической гонке "частников" за перспективный рынок. И, действительно, трехдневная пилотируемая миссия Inspiration4 с учетом ее длительности и дальности является гораздо более технически сложной и амбиционной по сравнению с суборбитальными полетами, осуществленными минувшим летом другими частными космофирмами Blue Origin Джеффа Безоса (11 минут в космосе на высоте 100 километров) и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона (около 7 минут на высоте 90 километров).

Фото: twitter.com/roscosmos
Ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур

В этот раз для вывода в космос корабля Crew Dragon используют доказавшую относительную надежность ракету-носитель Falcon 9 с возвращаемой на Землю разгонной ступенью. На борту самой капсулы будет находиться гендерно (двое мужчин и две женщины) и расово (трое белых и одна темнокожая) сбалансированный экипаж. Который состоит исключительно из космических новичков: 38-летнего командира и оплатившего данный полет миллиардера Джареда Айзекмана, 29-летней помощницы врача в детской больнице Хейли Арсено, 42-летнего инженера и бывшего военного летчика Криса Семброски, а также 51-летней исследовательницы Сиан Проктор.

Капсулу планируется вывести на расстояние в 575 километров от Земли, что на 130 с лишним километров выше, чем находится Международная космическая станция

Помимо отработки технических решений и проведения научных экспериментов на земной орбите, благородной целью миссии также объявлен сбор 200 миллионов долларов для детского госпиталя в американском штате Теннесси (специализируется на лечении онкологии и других тяжелых болезней у детей). Кстати о здоровье: полет Inspiration4 должен существенно расширить представления о физических возможностях людей, стремящихся выйти за пределы земной атмосферы. И тот факт, что в состав экипажа включена Хейли Арсено, которая в 10-летнем возрасте прошла 12 курсов химиотерапии и лишилась коленной и части бедренной кости, говорит сам за себя.

Япония

Ученые из Университета Киото планируют первыми в мире запустить в космос искусственный спутник из дерева. Свои амбициозные планы светила науки из Страны восходящего солнца намерены осуществить уже в 2023 году. Если эксперимент удастся, в будущем такие спутники предложат использовать в коммерческих целях. Деревянную основу будет иметь корпус спутника. Он представляет из себя куб небольшого размера с длиной одной стороны около 10 - 11 сантиметров. Устройство также оборудуют полупроводниковой подложкой, изготовленной из металла, кремния, пластика и некоторых других материалов. Ожидается, что в течение этого года для изучения возможностей использования древесины в космосе на Международную космическую станцию доставят несколько пород дерева, в том числе магнолию, горную сакуру и березу Эрмана. Все они отличаются друг от друга характеристиками. Астронавты будут работать с материалом не менее полугода. Им предстоит оценить, как на древесину влияют, к примеру, космические лучи и атомарный кислород.

Кстати, японские умы из Киото и раньше не сидели сложа руки. За три года они провели целый ряд исследований на Земле. Для этого они поместили различные деревянные изделия в лабораторию с искусственно созданным там низким атмосферным давлением, что соответствует условиям пребывания на высоте около 100 километров. Как заявили в команде экспериментаторов, магнолия, кипарис и криптомерия экзамен прошли и разрушениям не подверглись.

Подготовил Александр Ленин

Общество Космос В мире США

Главное сегодня

Суд отправил дезинфектора из "Магнита" Антона Котова в СИЗО
Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19
Цены на овощи "борщевого набора" продолжают снижаться
Миллер опроверг сообщения о запуске "Северного потока-2" с 1 октября
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта