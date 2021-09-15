Миссия "Вдохновение для" расширит представления о физических возможностях людей

На среду американская частная космическая компания SpaceX наметила очередное "эпохальное событие" - первый в истории запуск на орбиту Земли корабля Crew Dragon с полностью гражданским экипажем на борту. На этом рекорды широко разрекламированной миссии, получившей название Inspiration4 ("Вдохновение для"), не заканчиваются: капсулу с четырьмя непрофессиональными космонавтами планируется вывести на максимальное расстояние в 575 километров от Земли, что на 130 с лишним километров выше, чем находится Международная космическая станция. Сегодня в космическом центре НАСА на мысе Канаверал шли подготовительные процедуры к запуску.

Комментарии американских СМИ по поводу нового проекта SpaceX однозначны - принадлежащая предпринимателю Илону Маску компания стремится закрепить за собой статус бесспорного лидера в набирающей обороты космической гонке "частников" за перспективный рынок. И, действительно, трехдневная пилотируемая миссия Inspiration4 с учетом ее длительности и дальности является гораздо более технически сложной и амбиционной по сравнению с суборбитальными полетами, осуществленными минувшим летом другими частными космофирмами Blue Origin Джеффа Безоса (11 минут в космосе на высоте 100 километров) и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона (около 7 минут на высоте 90 километров).

В этот раз для вывода в космос корабля Crew Dragon используют доказавшую относительную надежность ракету-носитель Falcon 9 с возвращаемой на Землю разгонной ступенью. На борту самой капсулы будет находиться гендерно (двое мужчин и две женщины) и расово (трое белых и одна темнокожая) сбалансированный экипаж. Который состоит исключительно из космических новичков: 38-летнего командира и оплатившего данный полет миллиардера Джареда Айзекмана, 29-летней помощницы врача в детской больнице Хейли Арсено, 42-летнего инженера и бывшего военного летчика Криса Семброски, а также 51-летней исследовательницы Сиан Проктор.

Капсулу планируется вывести на расстояние в 575 километров от Земли, что на 130 с лишним километров выше, чем находится Международная космическая станция

Помимо отработки технических решений и проведения научных экспериментов на земной орбите, благородной целью миссии также объявлен сбор 200 миллионов долларов для детского госпиталя в американском штате Теннесси (специализируется на лечении онкологии и других тяжелых болезней у детей). Кстати о здоровье: полет Inspiration4 должен существенно расширить представления о физических возможностях людей, стремящихся выйти за пределы земной атмосферы. И тот факт, что в состав экипажа включена Хейли Арсено, которая в 10-летнем возрасте прошла 12 курсов химиотерапии и лишилась коленной и части бедренной кости, говорит сам за себя.

Япония

Ученые из Университета Киото планируют первыми в мире запустить в космос искусственный спутник из дерева. Свои амбициозные планы светила науки из Страны восходящего солнца намерены осуществить уже в 2023 году. Если эксперимент удастся, в будущем такие спутники предложат использовать в коммерческих целях. Деревянную основу будет иметь корпус спутника. Он представляет из себя куб небольшого размера с длиной одной стороны около 10 - 11 сантиметров. Устройство также оборудуют полупроводниковой подложкой, изготовленной из металла, кремния, пластика и некоторых других материалов. Ожидается, что в течение этого года для изучения возможностей использования древесины в космосе на Международную космическую станцию доставят несколько пород дерева, в том числе магнолию, горную сакуру и березу Эрмана. Все они отличаются друг от друга характеристиками. Астронавты будут работать с материалом не менее полугода. Им предстоит оценить, как на древесину влияют, к примеру, космические лучи и атомарный кислород.

Кстати, японские умы из Киото и раньше не сидели сложа руки. За три года они провели целый ряд исследований на Земле. Для этого они поместили различные деревянные изделия в лабораторию с искусственно созданным там низким атмосферным давлением, что соответствует условиям пребывания на высоте около 100 километров. Как заявили в команде экспериментаторов, магнолия, кипарис и криптомерия экзамен прошли и разрушениям не подверглись.

Подготовил Александр Ленин