Московских школьников ждут экскурсии в 700 научных лабораторий

17 сентября ученики столичных школ смогут попасть в 722 научные лаборатории, большая часть из которых работает по грантам Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда.

"Прикоснуться" к науке школьники смогут в Курчатовском институте, Объединенном институте ядерных исследований, Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского, Институте космических исследований РАН и во многих других местах. Причем можно будет не только посмотреть на супер современное оборудование и узнать об особенностях профессии ученого, но лично провести научные эксперименты.

А еще - обсудить, куда в будущем идти учиться и чему. На эти вопросы постараются ответить преподаватели и ученые вузовских лабораторий в МГУ им. Ломоносова, РХТУ им. Менделеева, МИФИ, МИЭТ, МГТУ им. Баумана, Сколковском институте науки и технологий и других ведущих вузах страны.

Задача акции, которая проводится в рамках Года науки и технологий, показать, что наука может быть понятной и увлекательной, а профессия ученого - престижной и интересной.