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15.09.2021 15:48
Рубрика: Культура

"Музейная четверка" на Москва-реке объявила о своем первом проекте

Текст: Жанна Васильева
Новость об объединении в "Музейную четверку" Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, музея современного искусства "Гараж" и Дома культуры ГЭС-2 была объявлена на "Стрелке" одновременно с представлением четырех музейных маршрутов, которые ведут - так или иначе вдоль Москва-реки - в музеи, вошедшие в альянс.
Проектное решение. Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Проектное решение. Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Проектное решение. Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Музейный городок на Москва-реке

В "межинституциональном альянсе", подготовка которого длилась три с половиной года ("Мы давно живем вместе", - пошутила на пресс-конференции Марина Лошак), - два федеральных музея с коллекцией мирового искусства и собранием русской живописи, графики, скульптуры и две частные культурные институции.

Что объединяет их, кроме географии?

"Нас связывает общность идей и взглядов, - заметила на пресс-конференции директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак. - Придя в каждый из этих музеев, можно увидеть целое - историю искусства как процесс, который связан с современной жизнью и современным искусством".

"Нас будет объединять и выработка общих идей и концепций, которые мы будем совместно реализовывать. Расширение горизонта - очень важная задача, - говорит Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи. - Мы с Пушкинским музеем связаны генетически: часть собрания Сергея Михайловича Третьякова хранится в ГМИИ имени А.С. Пушкина. Но мы связаны и с музеями современного искусства. Павел Михайлович Третьяков собирал современное ему искусство, вокруг кипели споры и страсти. Именно этому посвящена выставка "Отвергнутые шедевры", которая открывается в историческом здании Третьяковской галереи. Нам сегодня трудно представить, что, например, о хрестоматийных полотнах Репина, которые стали частью нашего культурного кода, люди спорили до хрипоты. Точно так же, как спорят сегодня о многих произведениях современного искусства".

Фото: Предоставлено государственным музеем истории космонавтики
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"Если говорить о культурной повестке, Москва сегодня способна соперничать за внимание аудитории с такими городами, как Нью-Йорк, Лондон, Берлин, - считает Антон Белов, директор музея современного искусства "Гараж". - Понятно, что бюджеты, скажем, Метрополитен-музея или МоМА намного больше, чем наши. В частности, и поэтому так важно консолидация сил "музейной четверки". Мы убираем бессмысленную конкуренцию между собой. Мы создаем объединение, которое позволяет Москве выступить в совершенно новой позиции, продемонстрировать, что мы можем конкурировать за внимание с мировыми культурными институциями. Если не сейчас, во время пандемии, то через какое-то время. Это вполне конкурентноспособное предложение - объединение музея современного искусства, классического музея национального искусства, музея, обладающего собранием шедевров мирового уровня, и новой культурной институции".

Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, уверена, что "музейная четверка" - ресурс развития не только столицы, но и регионов, с которыми каждый из музеев тесно связан. "Рождается новое сообщество, и это самое главное", - резюмирует Тереза Мавика, директор Дома культуры ГЭС-2.

Навигатор с музейным уклоном

Первым совместным проектом, который представила "музейная четверка", стали маршруты экскурсий, которые разработал каждый из музеев. Каждый из маршрутов привязан к картам google. Каждый маршрут - авторский, со своей интригой. Любопытно, что тут каждый музей выходит в город и ведет не только к себе "домой", но и к соседям из "музейной четверки". Фактически создан навигатор с "музейным" уклоном, которым можно воспользоваться как в одиночку, так и на прогулке с друзьями или семьей. Бесплатно. А можно и экскурсии заказать.

Не менее любопытно, что практически каждый маршрут - это шаг на поле "соседних" муз. Скажем, Пушкинский музей предложил зрителям спектакль-променад "Овощи-гиганты", придуманный и созданный режиссером Семеном Александровским, драматургом Любовью Винк и сыгранный актерами театра Pop-up. История о громадных тыквах, выросших в середине 1990-х в музеях или местах, близких к ним, и о том, как "огородничество" в городе меняло жизнь людей, мимикрирует под театр Verbatim. С непременными монологами участников событий, старенькими фотографиями, сентиментальными подробностями… Но чем дальше, тем страньше, как говорила Алиса. И воспоминания о 1990-х приобретают черты того чудесного налета абсурда, который отличал пьесы Хармса. Сдвиг поначалу едва заметен, и движение в сторону "мокьюментари" идет едва заметными шажками. Но в итоге голоса персонажей, которые кажутся старыми знакомыми, с такими привычными сюжетами о подработках, разводах, влюбленностях, городских встречах, начинают восприниматься как голоса невидимых героев листов "Альбомов" Кабакова. А пространство города вдруг начинает трансформироваться в сценическое пространство, прямо здесь и сейчас. Это зрелище, которое вы не видите, но… слышите. Оно апеллирует к воображению, домашним историям и традиции радиоспектаклей. Наушник, мобильный с доступом к сайту "музейной четверки" - все, что понадобится для "пролета" в конец ХХ века.

Если спектакли-"бродилки" Семена Александровского, с которым ГМИИ им. А.С. Пушкина сотрудничает не первый раз, живут рядом с Вами, как некогда с нашими бабушками жил "Театр у микрофона", то проект "H³", придуманный художницей Анастасией Рябовой как прогулка от Дома культуры ГЭС-2, открывает окно в чистую геометрию. Впрочем, куб, который вы "вычерчиваете" на местности, гуляя по набережным и улочкам города, - объект не столько геометрический, сколько поэтический. Некоторые точки под названием "Движение Ночь" или "Звездный проспект" отсылают к собственным проектам художницы. Но "сборка" на местности куба превращает весь маршрут в проекцию, напоминая разом земные опыты лэнд-артистов и космос "авиаторов"-супрематистов. Впрочем, можно и не ходить далеко к Малевичу, а припомнить квесты, где загадка - дело автора, разгадка - за участником квеста.

Музей "Гараж" выстроил свой маршрут на жестком каркасе архитектуры. Куратор Анна Броновицкая предлагает сюжет урбанистический. Но за фасадами привычных и незнакомых зданий она открывает историю советского модернизма, конструктивизма, неорусского стиля, эпопеи реконструкций, драмы архитекторов и радость открытий. Маршрут богат на раритеты. От палат Аверкия Кириллова - до "Вдовьего дома", построенного Третьяковым. Впечатляет избирательным родством: например, кафе "Времена года", которое в 1960-е было самым большим кафе в Стране Советов, построенным по проекту Игоря Виноградского и Игоря Пяткина, и конструкторским бюро Рэма Колхаса (он делал проект реконструкции бывшего кафе под музей "Гараж"). Или - встречей спустя век творения архитектора Василия Башкирова (он строил ГЭС для питания трамвайных линий в 1905-1907 годах) и лауреата Притцкеровской премии Ренцо Пьяно, который проектировал Центр Жоржа Помпиду в Париже, а теперь - реконструировал старую электростанцию в дом культуры "ГЭС-2".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Наконец, Третьяковская галерея предложила маршрут, ведущий по адресам известных коллекционеров и их собраний. Автор маршрута - Татьяна Юденкова, заведующая отделом живописи второй половины XIX- начала ХХ века Третьяковской галереи. В прогулке с ней территория города превращается в тайнопись линий судеб. Маршрут Третьяковской галереи - о драмах, надеждах, щедрости и любви к искусству, открытиях и встречах людей, которым музеи обязаны своими сокровищами. И это человеческое измерение города, не пафосное, очень личное, приоткрывает переплетение судеб и "места встречи". Так, по лестницам доходного дома Петра Николаевича Перцова, где теперь разместились службы МИД, спускались и поднимались Василий Кандинский, Роберт Фальк, Александр Куприн… Благо дом был построен под квартиры художников по проекту Сергея Малютина. В подвальчике этого дома был когда-то и знаменитый театр "Летучая мышь", где пели Шаляпин и Собинов, выступали Качалов и Книппер-Чехова. Но здесь же жили после революции Лев Троцкий и Николай Подвойский.

Доступно и ясно

И последнее, но немаловажное. Маршруты, как говорят музеи, учитывают потребности людей с разными формами инвалидности. Они разработаны при участии экспертов, работающих с инклюзивными программами музеев. Как было объявлено на "Стрелке", до конца года для каждого маршрута появятся адаптированные версии текста на сайте. Можно будет выбрать маршрут на русском жестовом языке, или с использованием тифлокомментария, или маршрут на ясном языке. Также скоро будут доступны тексты тифлопрогулок для незрячих и слабовидящих посетителей.

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