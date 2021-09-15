Музтеатр на Большой Дмитровке открыл 103-й сезон

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко открыл 103-й сезон одной из самых своих масштабных премьер прошлых лет - "Отелло" Верди в постановке Андрея Кончаловского даже вопреки традиции первым показывать оперу русского композитора. А балетный сезон стартует 17 сентября спектаклем "Жизель" Адана в редакции Лорана Илера.

И первыми на сцену выйдут первые звезды театра. Роль Отелло исполнил Николай Ерохин, Дездемону - Хибла Герзмава, Яго - Антон Зараев. А сегодня в партии Отелло дебютирует Нажмиддин Мавлянов в дуэте с Натальей Петрожицкой (Дездемона) и Сергеем Мурзаевым (Яго). А заглавную партию в "Жизели" исполнит Наталья Сомова.

Перед началом сезона генеральный директор театра Андрей Борисов, главный режиссер театра Александр Титель, художественный руководитель балетной труппы француз Лоран Илер и главный дирижер Феликс Коробов рассказали о планах, коротко вспомнив год в карантийных условиях. В сравнении с 2019 годом доходы театра от продажи билетов упали на 53%, при этом количество спектаклей уменьшилось всего на 17%. Без масштабной помощи государства в лице учредителя - департамента культуры города Москвы, театр считает, что не смог бы продолжать работать.

Возглавивший театр в качестве антикризисного менеджера после затянувшегося конфликта между дирекцией и художественным руководством только в минувшем ноябре Андрей Борисов заметил: "Условия остаются непростыми. Причина тому и ограничения, вызванные пандемией, и ограниченность в финансовых средствах. Острые дискуссии, присущие любому управленческому и творческому процессам, не исключают взаимного уважения, такта, возможности принимать совместные конструктивные решения. И солидарность художественной и интеллектуальной позиций, общее в видении стратегии развития - это то, что составляет художественный ансамбль, историческую первооснову Музыкального театра". И несмотря на все трудности, в театре надеются на сплоченную и плодотворную работу под слоганом: "Творим будущее сейчас".

Сформулировал Андрей Борисов и творческую концепцию: "Наш театр - это театр режиссерский. Это его историческая первооснова. Мы должны открывать имена молодых оперных режиссеров, но при этом мы не можем и не будем забывать о том, что МАМТ - это театр музыкальный. Поиск новых подходов к работе с партитурой, новых интерпретаций, равно как и режиссура позволяют создать уникальный, интересный московской и мировой публике художественный продукт", - заключил директор.

Наш театр - это театр режиссерский. Это его историческая первооснова

Первой премьерой 22 октября 103-го театрального сезона станет балет "Ромео и Джульетта". Над новым спектаклем работают режиссер Константин Богомолов и хореограф Максим Севагин. Это первое обращение к балету одного из наиболее известных и ярких российских режиссеров драматического театра и первая полномасштабная постановка молодого балетмейстера. И по определению ей гарантированно повышенное внимание.

Самой значимой оперной премьерой должна стать постановка "Риголетто" Верди режиссера Владимира Панкова, который тоже дебютирует, но в опере, а за дирижерским пультом будет Феликс Коробов. А самой веселой премьерой сезона станет оперетта Оффенбаха "Робинзон Крузо". Над спектаклем будет работать Александр Титель.

Еще две оперы в "короткометражном формате" - "Н.Ф.Б." Владимира Кобекина (российская премьера) и "Кроткая" Алексея Курбатова (мировая премьера) будут посвящены 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. И балетная труппа обещает представить мировые премьеры - "В тональности соль мажор" Андрея Кайдановского / "Blakeworksl" Уильяма Форсайта.

Будут и важные для театра и любимые публикой возобновления. "Призрачный бал" Дмитрия Брянцева, "Хованщина" Мусоргского в постановке Александра Тителя и "Сильфида" Пьера Лакотта. Но прежде 27 сентября состоится сотый показ спектакля "Евгений Онегин" в постановке Александра Тителя и в сценографии Давида Боровского, дирижер - Феликс Коробов.