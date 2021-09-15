На 32-м Кинотавре покажут российские новинки, о которых говорит мир

Приближается "Кинотавр". 32-й Открытый российский кинофестиваль начинает свою работу в Сочи 18 сентября. На нем покажут новинки российского кино, причем о некоторых в мире уже говорили больше, чем в России.

Программа "Кинотавр. Сериалы" в этом году проводится впервые. Один из самых ожидаемых проектов - экранизация "Манюня". Главная героиня - на фото. Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Кинотавр"

Часть фильмов уже "коронованы" призами, что весьма осложняет работу жюри "Кинотавра". Да и в целом в киномире многое изменилось. Так, в конкурсе есть фильмы, которые "привязаны" к онлайн-кинотеатрам, и уже известно, на какой именно платформе они выйдут. Да и выходы в кинотеатрах у большинства картин запланированы в ближайшие пару месяцев после "Кинотавра", а то и через несколько дней после фестивальной премьеры. Зрителям не терпится поскорее посмотреть. Поспешим и мы - пока фестиваль не начался, предложим карту: что и кто, где и когда.

Какие фильмы в конкурсе

Их больше, чем обычно, - 15. Отобраны из 104, поданных на фестиваль в этом году.

"Общага" - режиссер Роман Васьянов. Международная премьера в Шанхае

"Ничья" - Лена Ланских, Сан-Себастьян

"Герда" - Наталья Кудряшова, Локарно

"Медея" - Александр Зельдович, Локарно

"Капитан Волконогов бежал", Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Венеция

"Нуучча" - Владимир Мункуев, Карловы Вары

Дебюты

Помимо фильмов "Общага" и "Ничья", это

"Дунай" - режиссер Любовь Мульменко

"Молоко птицы" - Евгений Марьян

"Подельники" - Евгений Григорьев

"Оторви и выбрось" - Кирилл Соколов

"День мертвых" - Виктор Рыжаков.

И еще четыре картины от уже зарекомендовавших себя режиссеров

"Портрет незнакомца" - Сергей Осипьян

"Владивосток" - Антон Борматов

"На близком расстоянии" - Григорий Добрыгин

"Море волнуется раз" - Николай Хомерики.

Фильм Ильи Учителя "Стрельцов" также будет показан на площади под открытым небом всем желающим. Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Кинотавр"

Кто в жюри

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова (председатель), режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, актер Петр Федоров, оператор Юрий Никагосов и киновед Лилия Немченко.

Первый приз

На открытии фестиваля награду "За вклад в кинематограф" впервые за историю "Кинотавра" вручат продюсеру. А именно - Сергею Сельянову. С формулировкой "За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов".

Фильм открытия

Документальная картина "Нас других не будет", режиссер Петр Шепотинник. Продюсеры и соавторы идеи - Валерий Федорович и Евгений Никишов. Герои фильма - актер Сергей Бодров-младший и режиссер Алексей Балабанов, чьи фильмы "Брат" и "Брат-2" обрели всенародную славу на сломе нулевых.

Фильм закрытия

"Разжимая кулаки" Киры Коваленко (продюсер Александр Роднянский). Лента победила в этом году в конкурсе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Внеконкурсная программа "Спецпоказы"

"Купе номер 6" Юхо Куосманена - Гран-при Каннского кинофестиваля этого года

"Мама, я дома" Владимира Битокова - участник Венецианского кинофестиваля этого года.

Где все будет проходить

Там же, где и всегда. В Зимнем театре и отеле "Жемчужина".

Кто сможет попасть?

Только аккредитованные участники фестиваля. Билеты им нужно будет заказывать в цифровом формате.

Кадр из фильма "Человек идет за солнцем" режиссера Михаила Калика. Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Кинотавр"

Кстати

Смотреть на открытом воздухе

В рамках кинофестиваля будет показана программа "Кино на площади". Каждый желающий сможет смотреть фильмы на фасаде Зимнего под открытым небом. Обратите внимание на фильм "Человек идет за солнцем" режиссера Михаила Калика. Этот показ, который пройдет в партнерстве с Госфильмофондом России, приурочен к 90-летию Микаэла Таривердиева и к 60-летию любимого зрителями фильма.

Остальная программа такая: "Батя" (режиссер Дмитрий Ефимович); "Девятаев" (Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов); "Майор Гром: Чумной доктор" (Олег Трофим); "На острие" (Эдуард Бордуков); "Огонь" (Алексей Нужный); "Пальма" (Александр Домогаров-младший); "Пара из будущего" (Алексей Нужный); "Прабабушка легкого поведения. Начало" (Марюс Вайсберг); "Родные" (Илья Аксенов); "Серебряные коньки" (Михаил Локшин); "Стрельцов" (Илья Учитель); "Чернобыль" (Данила Козловский).