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15.09.2021 08:14
Рубрика: Экономика

На что пенсионеры потратят сентябрьскую соцвыплату в 10 тысяч рублей

Текст: Матвей Линник
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Почти четверть пенсионеров, получивших выплату в 10 тысяч рублей, потратят деньги на лекарства и продукты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса "Юником 24".

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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Каждый пятый россиянин планирует положить деньги на сберегательный счет или отложить их на будущие необходимые нужды.

"Стоит отметить, что более возрастная категория в силу опыта имеет выработанную привычку делать накопления и иметь накопления", - отмечают эксперты.

Еще 15 процентов направят средства на покупки, которые откладывали по соображениям экономии - бытовую технику, мебель и электронику. Более 12 процентов пенсионеров решили помочь своим детям и внукам или купить им подарки.

Около 10 процентов респондентов потратят деньги на ремонт в квартирах или на дачных участках, 8 процентов - на здоровье, 5 процентов - на досуг или погашение кредитов, еще 5 процентов пока не определились с выбором.

Всего в опросе приняли участие 800 россиян старше 60 лет из 35 регионов.

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