На что пенсионеры потратят сентябрьскую соцвыплату в 10 тысяч рублей

Почти четверть пенсионеров, получивших выплату в 10 тысяч рублей, потратят деньги на лекарства и продукты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса "Юником 24".

Каждый пятый россиянин планирует положить деньги на сберегательный счет или отложить их на будущие необходимые нужды.

"Стоит отметить, что более возрастная категория в силу опыта имеет выработанную привычку делать накопления и иметь накопления", - отмечают эксперты.

Еще 15 процентов направят средства на покупки, которые откладывали по соображениям экономии - бытовую технику, мебель и электронику. Более 12 процентов пенсионеров решили помочь своим детям и внукам или купить им подарки.

Около 10 процентов респондентов потратят деньги на ремонт в квартирах или на дачных участках, 8 процентов - на здоровье, 5 процентов - на досуг или погашение кредитов, еще 5 процентов пока не определились с выбором.

Всего в опросе приняли участие 800 россиян старше 60 лет из 35 регионов.