На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям

Бесплатное подключение доступно для домовладений, которые находятся в границах уже газифицированных населенных пунктов. Проверить возможность подключения домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации.

По словам замглавы Минцифры Андрея Черненко, право на бесплатную организацию "последней мили" до границ своего земельного участка в рамках программы догазификации имеют около 5 млн россиян.

Теперь каждый из них может подать заявку через Госуслуги на подключение к газу и отследить статус исполнения.