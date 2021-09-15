На выпускников Белорусско-Российского университета рекордный спрос

Белорусско-Российский университет - вуз особенный, реальный пример интеграции образовательных систем Беларуси и России. Как БРУ следует требованиям времени? Какие профессии наиболее востребованы? За ответом мы отправились к ректору университета Михаилу Лустенкову.

Михаил Евгеньевич, спрос на выпускников вашего вуза вырос за последние годы в пять раз. Как удалось угадать с требованиями рынка труда?

Михаил Лустенков: Действительно, в этом году мы зафиксировали рекордный рост востребованности со стороны заказчиков кадров на наших выпускников по ряду специальностей. Это результат системной работы всех подразделений университета. Преподаватели обеспечивают качественную подготовку студентов с первых шагов их обучения. Кафедры и деканаты факультетов активно взаимодействуют с профильными организациями. Функционируют десять филиалов кафедр университета на различных предприятиях Могилевской области, которые выступают базой практической подготовки студентов.

Какая работа проведена вашим университетом в эту вступительную кампанию?

Михаил Лустенков: По итогам приемной кампании нынешнего года в университет зачислены 1093 абитуриента (для сравнения: в прошлом году их было на 63 человека меньше). На дневную форму обучения по образовательным программам Республики Беларусь зачислены 423 человека, Российской Федерации - 207. Контрольные цифры приема на бюджет распределены между специальностями технического и экономического профилей с учетом потребностей реального сектора экономики Беларуси. Например, на экономический блок университета выделено только пять процентов от общего числа бюджетных мест. Учитывая потребность организаций в кадрах технического профиля, основная часть бюджетных мест была закреплена за специальностями машиностроительного направления.

Традиционно популярностью пользуются экономические и IT-специальности, абитуриенты указывали их первыми в заявлении. На экономический блок конкурс составил 3,4 человека на место.

Университет начал подготовку по новым специальностям IT. А как завлечь молодежь на менее популярные специальности, такие, как, например, строитель?

Михаил Лустенков: Такие профессии, как строитель, инженер, механик, сегодня очень востребованы в производственно-экономической сфере Беларуси. В стране работают крупные автомобильные предприятия - МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, инновационные машиностроительные заводы - "Могилевлифтмаш", "Могилевтрансмаш", "Гомсельмаш" и другие. В 2021 году на каждого выпускника машиностроительных специальностей Белорусско-Российского университета поступило до пяти заявок от работодателей - заказчиков кадров.

В БРУ активно ведется профориентационная работа, направленная на повышение привлекательности "классических" инженерных специальностей. Школьники посещают новейшие лаборатории университета машиностроительного профиля, знакомятся с азами будущей профессии, тем самым разрушая стереотипы о сложностях этих профессий. Сегодня инженерные специальности переживают "новое рождение" - активное развитие высокотехнологичной инженерии, цифровизация, междисциплинарность придают иное звучание этим профессиям.

Ваш вуз уже два десятка лет носит статус международного вуза. Какие возможности это открывает для студентов?

Михаил Лустенков: В 2021 году мы отмечаем своеобразный юбилей - 20 лет с момента подписания Межправительственного соглашения об учреждении Белорусско-Российского университета. Вуз вобрал в себя лучшие традиции национальных образовательных систем стран - участниц Союзного государства. Наличие особого статуса действительно расширяет возможности ребят в образовательных, научно-исследовательских и социокультурных проектах. Студенческие обмены, реализация сетевых образовательных программ с крупнейшими российскими вузами, участие в проекте "Летний университет", возможность получать именные стипендии президента РФ и правительства РФ - вот некоторые из возможностей, открывающихся перед студентами.

Проект Союзного государства "Развитие образовательной и научной деятельности БРУ на базе инновационных технологий" вывел вуз на новый уровень в подготовке кадров для машиностроения. Скажите, какие научные разработки внедряются университетом?

Михаил Лустенков: Их достаточно много. Например, кафедрой "Оборудование и технология сварочного производства" разработана уникальная технология ремонта и восстановления ракет. Контрольно-измерительная лаборатория Центра сертификации и испытаний признана в Беларуси главным экспертным консультантом по сварочным работам в области ядерной и радиационной безопасности, инжиниринговый центр SimTech выполняет заказы ведущих организаций машиностроительной отрасли Беларуси и России.