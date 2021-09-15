Найдена причина низкой смертности в ДТП на скоростных трассах

Количество погибших на 100 километрах платных трасс в два-три раза ниже, чем на бесплатных дорогах. Такую статистику привел представитель ГК "Автодор" Виктор Левандовский на круглом столе в рамках форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

Для сравнения были взяты два соседних участка трассы М-4 "Дон" - один платный, второй - бесплатный. По своим характеристикам они практически идентичны, два основных отличия: на бесплатном отрезке есть наземные пешеходные переходы и скорость движения на нем ограничена 90 км/ч вместо 100 км/ч, установленного для платной трассы.

На бесплатном участке с 2019 по 2020 год произошло 80 аварий, в них погибли 22 человека и были ранены 116 человек. На более скоростном платном участке за то же время зафиксированы 45 ДТП. Они унесли жизни семи человек, ранения получил 61 человек.

"В целом на 100 км платных дорог приходится 5,8 погибших, на бесплатных за то же время - 12,6 смертей, - сказал Виктор Левандовский. - В целом на более скоростных участках показатели аварийности и смертности в ДТП ниже, чем на дорогах с обычным ограничением скорости в 90 км/ч".

Грамотной работой аварийных комиссаров на платных трассах, которые быстро прибывают на место ДТП, умеют правильно оградить поврежденные машины и оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, объяснил эту статистику замначальника ГУ МВД России Олег Понарьин. Однако, по его мнению, на скоростных трассах практически нет обочин и мест, куда можно съехать в случае поломки или аварии. Из-за этого возникают дополнительные риски для водителей и пассажиров.

"Установлены ограждения, сужены обочины - есть максимум три метра, два из которых займет сама машина, а если еще и открыть дверь, места практически не останется, - добавил Олег Понарьин. - Нужны карманы, в том числе аварийные, чтобы при необходимости транспортное средство можно было безопасно убрать с полосы движения".

Кроме того, Олег Понарьин обратил внимание на ограниченное пространство для парковки грузовиков на площадках для отдыха. Потоки транспорта растут, но пропорционального увеличения парковок не происходит. Из-за того, что там недостаточно места для нормальной парковки фур, водители вынуждены ставить свои машины так, что они перекрывают въезды и выезды. Это становится причиной аварий при неаккуратном съезде с дороги других водителей.