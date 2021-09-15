Найдена причина низкой смертности в ДТП на скоростных трассах

Новости

СМИ: Ракеты КНДР могли упасть в пределах ИЭЗ Японии 15:13
Названо среднее число действующих кредитов у российского заемщика 14:44
В Калужском музее космонавтики покажут спектакль "Летчик и Маленький принц" 14:31
У сенаторов возникли вопросы к Google и Apple перед выборами 14:25
Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях 14:23
Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в создание турнира вместо ЛЧ 14:10
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грядущих заморозках 14:10
США могут отказаться от использования угля к 2030 году 14:07
ФСБ получила доказательства связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины 14:06
Минобрнауки: Студентам не обязательно делать прививку от коронавируса 13:49
Politico: В США захотели передать Украине систему ПВО "Железный купол" 13:45
Беспилотникам могут запретить ездить у Кремля и в Москва-Сити 13:36
Попова объяснила запрет макарон по-флотски в школьном меню 13:30
Отопление включено в более 50% домов и более 60% соцобъектов Москвы 13:27
Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры" 13:20
В Британии не пустили китайского посла на прием в парламент 13:09
Одобрены льготные кредиты на досрочное строительство школ 13:03
Ростуризм: Трасса М-12 станет полноценным туристическим маршрутом 13:00
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет 12:56
Sotheby's выставил на торги более 100 вещей Наполеона 12:32
Попова назвала процент россиян, зараженных "дельта"-штаммом коронавируса 12:31
Стрельбу крейсера "Маршал Устинов" крылатыми ракетами сняли на видео 12:23
В Роскомнадзоре рассказали, что грозит "Билайну" за утечку данных абонентов 12:21
Собянин представил свой список кандидатов 12:00
Большинство россиян готовы принять участие в переписи на портале госуслуг 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
15.09.2021 15:18
Рубрика: Происшествия

Найдена причина низкой смертности в ДТП на скоростных трассах

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Количество погибших на 100 километрах платных трасс в два-три раза ниже, чем на бесплатных дорогах. Такую статистику привел представитель ГК "Автодор" Виктор Левандовский на круглом столе в рамках форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

Фото: Сергей Михеев
Как виновник ДТП может избежать наказания рублем

Для сравнения были взяты два соседних участка трассы М-4 "Дон" - один платный, второй - бесплатный. По своим характеристикам они практически идентичны, два основных отличия: на бесплатном отрезке есть наземные пешеходные переходы и скорость движения на нем ограничена 90 км/ч вместо 100 км/ч, установленного для платной трассы.

На бесплатном участке с 2019 по 2020 год произошло 80 аварий, в них погибли 22 человека и были ранены 116 человек. На более скоростном платном участке за то же время зафиксированы 45 ДТП. Они унесли жизни семи человек, ранения получил 61 человек.

"В целом на 100 км платных дорог приходится 5,8 погибших, на бесплатных за то же время - 12,6 смертей, - сказал Виктор Левандовский. - В целом на более скоростных участках показатели аварийности и смертности в ДТП ниже, чем на дорогах с обычным ограничением скорости в 90 км/ч".

Грамотной работой аварийных комиссаров на платных трассах, которые быстро прибывают на место ДТП, умеют правильно оградить поврежденные машины и оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, объяснил эту статистику замначальника ГУ МВД России Олег Понарьин. Однако, по его мнению, на скоростных трассах практически нет обочин и мест, куда можно съехать в случае поломки или аварии. Из-за этого возникают дополнительные риски для водителей и пассажиров.

"Установлены ограждения, сужены обочины - есть максимум три метра, два из которых займет сама машина, а если еще и открыть дверь, места практически не останется, - добавил Олег Понарьин. - Нужны карманы, в том числе аварийные, чтобы при необходимости транспортное средство можно было безопасно убрать с полосы движения".

В Саратовской области в ДТП погибли "Учитель года" и ее дочь

Кроме того, Олег Понарьин обратил внимание на ограниченное пространство для парковки грузовиков на площадках для отдыха. Потоки транспорта растут, но пропорционального увеличения парковок не происходит. Из-за того, что там недостаточно места для нормальной парковки фур, водители вынуждены ставить свои машины так, что они перекрывают въезды и выезды. Это становится причиной аварий при неаккуратном съезде с дороги других водителей.

Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД

Главное сегодня

Песков: Речи о новом локдауне в России не идет
Попова: Более половины взрослых россиян будет привито через несколько месяцев
Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов
В ЕР рассказали о способах подачи заявок на бесплатное подведение газа
Apple представила iPhone 13
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Видео: Задержанный показал, как убивал школьниц в Кузбассе