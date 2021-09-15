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15.09.2021 19:55
Рубрика: Экономика

Названа средняя сумма денежных переводов из России за рубеж

Текст: Елена Манукиян

Средняя сумма одного денежного перевода из России за рубеж в 2021 году выросла в три с половиной раза, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Фото: istock
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Отмечается, что в этом году она достигла 457 долларов, тогда как в прошлом году составляла 129 долларов.

При этом почти в 7 раз - до 730 долларов - увеличился размер переводов в страны дальнего зарубежья, тогда как в государства СНГ снизился на 2 доллара до 226 долларов.

Общий объем денежных переводов по итогам прошлого квартала в годовом выражении вырос до 11,6 миллиарда долларов с 8,7 миллиарда.

Увеличились также переводы из-за рубежа в Россию до 6,3 миллиарда долларов с 5,2 миллиарда. Сумма среднего перевода составила 680 долларов, в прошлом году она была - 263 доллара.

Экономика Финансы Банки

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