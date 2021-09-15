Названы причины снижения импорта тунца в Россию

Импорт тунца в Россию сократился из-за снижения спроса на эту рыбу, заявил в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Он пояснил, что магазинам тунец не интересен: из-за высокой цены он подолгу лежит на прилавках. Но его обычно закупают рестораны. Однако ресторанный бизнес пострадал из-за ковидных ограничений, потому и спрос на дорогую рыбу резко снизился.

По мнению эксперта, с восстановлением спроса импорт тунца снова начнет расти.

"Какой будет спрос, так и будут импортировать, а спрос зависит от многих факторов: и от работы общепита, и от жизненного уровня населения", - говорит Фомин.

Он подчеркнул, что ситуация не изменится, если в России начнется четвертая волна коронавируса. В этом случае закупать больше тунца она не будет.

По данным Федеральной таможенной службы, импорт тунца в первой половине года сократился почти на 30%: всего в страну за этот период ввезли 5,6 тысячи тонн этой рыбы.