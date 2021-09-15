Необыкновенное происшествие с автором "Ежика в тумане" в Спасском-Лутовинове

Новости

Аризона оспорит в суде решение властей США об обязательной вакцинации 00:25
Миранчук помог "Аталанте" сыграть вничью с "Вильярреалом" в Лиге чемпионов 00:21
Что нужно сделать пенсионеру при переезде в другой регион 14.09.2021
В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН 14.09.2021
Роналду попал мячом в голову девушке перед матчем ЛЧ 14.09.2021
Фигуранты дела об убийстве Джорджа Флойда не признали своей вины 14.09.2021
Россияне на фоне презентации Apple стали избавляться от старых iPhone 14.09.2021
Ученые выяснили, как избежать болезни Альцгеймера 14.09.2021
В Москве обсудили вопросы экономического сотрудничества с Латинской Америкой 14.09.2021
Белорусский судья назначил четыре пенальти в матче Лиги чемпионов 14.09.2021
МИД: В связи с афганскими событиями Россия заинтересована в безопасности границ 14.09.2021
РФС поставил задачу выхода футбольной сборной России на Олимпиаду 14.09.2021
МИД РФ: Украина стала сообщающимся сосудом Запада 14.09.2021
IIF: Мировой долг достиг рекордной отметки 14.09.2021
Apple показала новые умные часы 14.09.2021
Дзюба остался в запасе в матче "Челси" - "Зенит" 14.09.2021
Apple представила новый iPad 14.09.2021
В российских магазинах не наблюдается дефицит шампанского 14.09.2021
МИД РФ: У США, возможно, есть сценарий фактического раздела Сирии 14.09.2021
Роналду повторил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов 14.09.2021
Эксперты предположили, когда отменят разрешения на перевозку грузов между РФ и РБ 14.09.2021
Мурашко: Признание сертификатов о вакцинации обсуждается с Сан-Марино 14.09.2021
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России 14.09.2021
Интенсивность авиаперевозок в воздушном пространстве РФ выросла на четверть 14.09.2021
Минстрой планирует расширить меры поддержки строителям по госконтрактам 14.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
15.09.2021 00:30
Рубрика: Культура

Необыкновенное происшествие с автором "Ежика в тумане" в Спасском-Лутовинове

Текст: Игорь Вирабов
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
Туман, как всем известно, - это кисель из мелких капель, повисших в воздухе. Одна вода, и никаких загадок.
Юрий Норштейн в Спасском-Лутовинове. Светило солнце — вдруг упал густой туман. Режиссер светился, будто слышал голос своего "Ежика в тумане". Фото: Предоставлены музеем-заповедником Спасское-Лутовиново

Еще, бывает, у кого-нибудь найдут туманную загадочность во взгляде - на это всякий окулист ответит: тут одна физиология и тоже никаких секретов.Мир вообще продвинулся настолько, что не хочет верить ни в какие чудеса и сказки. Все кругом всезнайки.

Фото: Владимир Тиняков
В Спасском-Лутовинове можно отправиться в ночное и стать тургеневским героем

И все-таки никто не может толком объяснить историю, которая случилась с режиссером Юрием Норштейном накануне нынешнего лета, в самые последние майские дни. Начнем с того, что автор "Ежика в тумане" приехал в тургеневский музей-заповедник Спасское-Лутовиново. Стояла сушь, слепило солнце - это важно.

За режиссером хоровод поклонников, приехавших буквально отовсюду. Никому не надо тут напоминать, что и американцы, и японцы с разницей в четверть века называли лучшими мультфильмами всех времен и народов норштейновскую "Сказку сказок" и "Ежика в тумане". (А режиссер на это разводил руками: творец и не обязан сам осознавать сполна, что сделал.) Словом, ждали творческую встречу.

Норштейн рассказывал о голосах. О том, чтобы читали детям вслух почаще. Родительский голос и хорошая книга действуют магически.

Рассказывал, что сам он - и Волчок из "Сказки сказок", и даже дерево из "Ежика в тумане", и Башмачкин из несбыточной и нескончаемой "Шинели". В каждом герое его детские переживания, судороги сердца, удивление, что люди не хотят понять простые истины. И чувство: тащишь на себе всю жизнь переживания и чувства, а потом выясняется, что все многозначительное не имеет смысла. Что существенней всего - лишь мимолетности. Как стекает капля с листа. Как светится Луна, и спиленное дерево, и снег. И выхваченный свечкой дом из детства в Марьиной роще.

Конечно, и про "Ежика в тумане". Он ведь уже мифологический герой: дорога к другу Медвежонку преображает и его, и мир вокруг. Но режиссер рассказывал, как в фильме создали туман: по принципу древнекитайского театра кукол на прозрачную пленку наносилась пыль, на нижнем слое персонаж, когда он отдаляется - изображение мутнеет. "А интересно, - подумал Ежик, - если Лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане?"

Тут и случилось самое необъяснимое. Как было сказано, кругом была теплынь и солнце. Но тут, в одну минуту вдруг Норштейна, его поклонников, все Спасское-Лутовиново быстро залил густой туман. С чего бы?

Там, в тумане листья падают огромные. Улитка стала неестественно большой. В парке и на пруду в писательской усадьбе мерещились какие-то ловушки. Норштейн заулыбался и смотрел вокруг счастливым детским взглядом. А из тумана доносились голоса.

Он объяснил, эти "голоса в тумане", конечно, неспроста. Когда-то в детстве он услышал их в тургеневских "Певцах". Все думали: в рассказе главное - как состязались в пении два мужика. На самом деле главное, как оказалось, здесь в тумане - эти голоса. Один, мальчишеский, долго кричит "Антропка! Антропка-а-а!.." - наконец откуда-то с другого конца поляны в ответ, "словно с другого света": "Чего-о-о-о-о?" - "Иди сюда, черт леши-и-и-ий!.. тебя тятя высечь хочи-и-и-т". И больше второй голос не откликнулся. "Антропка-а-а!"

Фото: Союзмультфильм
Россияне назвали кота Матроскина любимым мультгероем

Невидимая струна от норштейновских мультфильмов бежит в туман, куда-то в глубь большой литературы. К тургеневским туманам, голосам и призракам. Эта струна, как говорил Тургеневу Достоевский, у него "звенит в тумане".

Что интересно: а когда Норштейн из Спасского в тот день уехал, и туман исчез - как не бывало. Что за чудеса?

Норштейн по-детски улыбается. Собственно, его всю жизнь волнует это: жизнь как опыт взросления и ностальгия по детским чистым ощущениям. Он, в сущности, большой ребенок - наверное, поэтому - великий режиссер. Раньше казалось: будто жизнь есть постепенная пропажа ошеломительного. Теперь, наоборот, стали как будто от рождения считать, что чуда нет. Есть и у Тургенева про то же: Не допускаете же вы чудес! - воскликнул я. - Конечно, допускаю, - спокойно промолвила она. - ... Нужно только веру иметь, - чудеса будут. - Видно, мало веры в наше время стало, - возразил я, - что-то не слыхать про чудеса! - Однако вот бывают же; вы сами видели".

Эту историю мне рассказали в Спасском-Лутовинове уже в начале осени - три месяца прошло, а до сих пор все ходят впечатленные.

P. S.

"Российская газета" поздравляет автора "Ежика в тумане" и "Сказки сказок" с чудесным 80-летним юбилеем.

Культура

Главное сегодня

Путин рассказал, почему был вынужден уйти на самоизоляцию
Apple представила iPhone 13
Минцифры сможет ограничивать связь во время ЧС
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры и соцсеть на рекордные 35 млн рублей
Цена газа в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубометров
Михаил Пиотровский: На власть надо влиять, а искусство - понимать
Можно ли научить молодежь любить книги