Неравнодушный патриот и бунтарь: Оливер Стоун отмечает 75-летие

15 сентября выдающийся американский кинорежиссер Оливер Стоун отмечает 75-летний юбилей. Как и сама незаурядная личность Стоуна, его творчество вызывало самые разные отклики - от трех премий "Оскар" и пяти "Золотых глобусов" до яростной критики.

Стоун искренне верил и верит в то, что настоящий патриот не должен бояться вскрывать болезненную правду, что только так можно выучиться на ошибках прошлого и сделать свою страну лучше. Фото: AP Photo/ Jan Bauer

Да, всемирную известность и признание ему принесло именно кинематографическое творчество - режиссер, продюсер, сценарист. Но жизнь Стоуна гораздо богаче кинематографа, и в первую очередь - это жизнь гражданина, глубоко переживающего за свою страну и за то, какой след она оставляет в мировой истории.

В молодости он бросил учебу в престижном Йельском университете чтобы преподавать английский во Вьетнаме, а потом вернулся в эту страну уже солдатом сражаться за американские идеалы. Насмотревшись на то, как США на самом деле ведут войну, а не то, какой это представляет голливудский кинематограф, Стоун стал убежденным антивоенщиком. Он познавал киноискусство в Нью-Йоркском университете у Мартина Скорсезе. Параллельно подрабатывал водителем такси и курьером, а потом сам взялся за сценарии и камеру, пытаясь донести свою правду до широкого зрителя. И преуспел.

Свое понимание того, как сделать Америку лучше, проявлял и на других поприщах, например, вместе с профессором Питером Кузником написав "Нерассказанную историю США". Название говорит за себя.

Официальная и вызывающая умиление история Америки - это не про Стоуна.

В его творчестве много того, что било по американскому самолюбию. Много попыток понять и поговорить с теми, кого Вашингтон считает врагами: от Фиделя Кастро и Уго Чавеса до президента России Владимира Путина. Стоун искренне верил и верит в то, что настоящий патриот не должен бояться вскрывать болезненную правду, что только так можно выучиться на ошибках прошлого и сделать свою страну лучше.

Конечно, таким бескомпромиссным подходом Стоун нажил немало критиков, которые в последние годы навешивали на него ярлыки любителя конспирологии и даже "марионетки Кремля".

Автору этих строк повезло за семь лет четырежды общаться с Оливером Стоуном на самые разные темы. С уверенностью могу сказать, что Стоун - американец, который до глубины души любит свою страну. Все его слова, все его творчество прежде всего ориентированы именно на Америку, на веру в то, что это поможет ей стать лучше, а не очернит ее.

Если кому-то кажется, что Стоун сидит и ждет, когда ему позвонят из России и попросят обругать свою страну - это глубокое заблуждение. О том, чтобы найти полчаса для интервью в его графике приходится договариваться неделями, и получается не всегда. Режиссер и в свои 75 раздает интервью ведущим американским телеканалам, он полон энергии, идей, ездит по всему миру, чтобы претворить их в жизнь. И Стоун - это фигура в сегодняшней Америке, пускай и противоречивая.

Сколь бы болезненными порой ни казались его слова для своей страны, часто он в своем мнении далеко не одинок. Если смотреть на Америку изнутри, то заметно, что там соглашательство вообще считается дурным тоном, а конкуренция, критика и спор всегда приветствуются. Но все это обычно для внутренней кухни, а для остального мира США поддерживают образ "града на холме".

Стоун раздражает американскую элиту тем, что не боится и не стесняется говорить всему миру то, что принято обсуждать в узком кругу, как у нас говорят, на кухне. Правильно это или нет - пусть каждый решает сам, но бунтарь Стоун не из тех, кто боится нарушать правила, поэтому гнет свою линию и дальше.

Визитная карточка

Оливер Стоун родился в 1946 году в Нью-Йорке. Отец - еврей, мать - француженка из католической семьи, а будущего кинорежиссера определили в евангелистскую школу.

В 1967 году был призван в армию и отправился во Вьетнам, где воевал больше года. Был дважды ранен. Вернулся с несколькими боевыми наградами. Обладатель множества кинопремий, в том числе трех премий "Оскар". Первого получил за лучший сценарий к фильму Алана Паркера "Полуночный экспресс". Два других были вручены ему уже как режиссеру двух фильмов из "вьетнамской трилогии" - "Взвод" и "Рожденный четвертого июля". Всего снял больше 30 фильмов.

Был трижды женат, имеет троих детей.