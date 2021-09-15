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15.09.2021 11:17
Рубрика: Культура

Нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро не попал в шорт-лист Букеровской премии

Текст: Наталья Лебедева
Букеровская премия объявила главных претендентов на победу в этом году. В шорт-лист попали шесть авторов из четырех стан. Их имена опубликованы на официальном сайте премии. Многие искренне удивились, не увидев в нем Нобелевского лауреата по литературе Кадзуо Исигуро с его новым романом "Клара и солнце".
Фото: Stina STJERNKVIST / TT News Agency / AFP Фото: Stina STJERNKVIST / TT News Agency / AFP
Фото: Stina STJERNKVIST / TT News Agency / AFP

В 2021 году на награду претендуют три автора из США - обладатель Пулитцеровской премии 2019 года Ричард Пауэрс с романом "Замешательство" (Bewilderment), Мэгги Шипстед с книгой "Большой круг" (Great Circle) и Патриша Локвуд с "Все об этом молчат" (No One is Talking About This), а также Анук Арудпрагазам из Шри-Ланки с книгой "Дорога на север" (A Passage North), Дэймон Гэлгут из ЮАР с романом "Обещание" (The Promise) и Надифа Мохамед из Сомали ("Авантюристы", The Fortune Men).

Фото: Сергей Климкин / Предоставлено пресс-службой РГДБ
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Все они прошли строжайший отбор. В этом году на победу в главном литературном конкурсе для авторов, пишущих на английском языке и опубликовавших свои произведения в Великобритании, претендовали 158 писателей. В Длинный список вошли 13 авторов, теперь их осталось всего шесть.

"Мы получили такое огромное количество амбициозных и умных книг, что пришлось серьезно поспорить не только о качестве того или иного романа, но и о назначении и цели самой художественной литературы. Мы рады представить Короткий список, в котором представлен широчайший спектр как оригинальных историй, так и индивидуальных голос и стилей", - прокомментировала шорт-лист председатель жюри Майя Ясаноф (Maya Jasanoff).

Директор фонда Букеровской премии Гэби Вуд (Gaby Wood) отметила, что лучшая современная литература должна быть эластичной. "И потому, что в ней можно найти так много разных тем, и потому, что после прочтения лучших произведений, вы чувствуете, как расширяются ваши разум и сердце", - сказала она.

Имя победителя и обладателя главного приза - 50 тысяч футов стерлингов (69 тысяч долларов) объявят 3 ноября.

Справка "РГ"

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. С 2014 года на нее может претендовать любой англоязычный писатель, чьи книги опубликованы в Соединенном Королевстве. Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, он получил награду за роман "За это придется ответить". В прошлом году Букеровскую премию получил шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом Shuggie Bain ("Шагги Бейн").

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