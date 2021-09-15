Общественная экспертиза отвергла "Концепцию информационной безопасности детей"

"Документ слабый и сырой", - такой вердикт вынесла экспертиза Общественной палаты России обновленной "Концепции информационной безопасности детей". Ее подготовила рабочая группа Минцифры, Минпросвещения и ОП.

- Нужна новая концепция комплексной информационной безопасности, а не косметическое обновление старой, - убежден член СПЧ Игорь Ашманов. - Ошибки и недочеты могут иметь большие следы, вплоть до потери жизней детей.

Проблема в том, что срок действия концепции 2015-2020 годов истек, а новой нет. Ситуацию усугубляет то, что, по данным Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), до 70 миллионов человек интересуются деструктивным информационным контентом, а 1,5 миллиона его потребляют и генерируют. На этом фоне Следственный комитет России, Лига безопасности интернета и ВГТРК выразили недоумение: почему их предложения не были учтены? По их мнению, в обновленной концепции "остались старый антисемейный уклон, скрытая пропаганда ЛГБТ и отношение к детям как к самостоятельным "взрослым", включая положение о признании детей равноправными членами информационного общества без учета их несовершеннолетия".

- Не толкуются признаки суицидального и криминального поведения, не понятен принцип отбора терминов, когда они необоснованно дублируют англоязычную терминологию, - говорит директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, - а главное не сформулирована стратегия - защита детей от информационных угроз и формирование позитивного контента на основе традиционных духовных ценностей. Такой подход не поддерживаем не только мы, но и родительское сообщество, которое в концепции вообще не упоминается.

Мизулина привела пример "недостаточного мандата" и способности воздействия концепции. Так, Лига безопасного интернета обнаружила в одном из школьных учебников английского языка ссылку на сайт для взрослых, а в шести учебниках - скрытую пропаганду ЛГБТ. Обращение Лиги передано в Генпрокуратуру, но ответа - как учебники попали в федеральный перечень для использования в школах и как их оперативно изъять без ущерба учебному процессу - нет. И обновленная концепция ответы на подобные вопросы не закладывает концептуально.

Минцифры и Минпросвещения согласились с тем, что документ надо дорабатывать - "не прописана роль семьи, размыт понятийный аппарат". Так же рабочая группа заинтересовалась предложениями члена СПЧ Игоря Ашманова и руководителя управления воспитательной работы СК России Сергея Петрова. Они полагают грамотным действовать упреждающе - прописать в концепции право на досудебную блокировку сайтов, книг, ТВ-программ, если они нарушают установленные правила инфобезопасности.

- Мы должны говорить не о медиаграмотности - это рабская калька американских ценностей, которую воспроизводит концепция, а о цифровой гигиене детей, - убежден Игорь Ашманов. - Никакие ссылки на подтверждение, что вам есть 18+, не работают - дети в среднем лучше взрослых управляются с гаджетами. Если нарушитель попался, его надо сначала блокировать, а потом разбираться, если он пожелает - через суд. Разблокировать исключительно после суда.

Только так, считают эксперты, статус документа "Концепция информационной безопасности" заработает не на бумаге, а в жизни. И начнет влиять на все - соцсети, ТВ, интернет, кинопроизводство, школу и гражданское общество в целом.