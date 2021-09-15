Общественная экспертиза отвергла "Концепцию информационной безопасности детей"

Новости

Сенатор объяснил новые правила по работе вытрезвителей 15:46
Матвиенко обсудила с Мезенцевым работу ПС России и Беларуси 15:44
Россияне рассказали, как меняется их работоспособность осенью 15:43
СМИ: Ракеты КНДР могли упасть в пределах ИЭЗ Японии 15:13
Названо среднее число действующих кредитов у российского заемщика 14:44
В Калужском музее космонавтики покажут спектакль "Летчик и Маленький принц" 14:31
У сенаторов возникли вопросы к Google и Apple перед выборами 14:25
Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях 14:23
Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в создание турнира вместо ЛЧ 14:10
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грядущих заморозках 14:10
США могут отказаться от использования угля к 2030 году 14:07
ФСБ получила доказательства связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины 14:06
Минобрнауки: Студентам не обязательно делать прививку от коронавируса 13:49
Politico: В США захотели передать Украине систему ПВО "Железный купол" 13:45
Беспилотникам могут запретить ездить у Кремля и в Москва-Сити 13:36
Попова объяснила запрет макарон по-флотски в школьном меню 13:30
Отопление включено в более 50% домов и более 60% соцобъектов Москвы 13:27
Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры" 13:20
В Британии не пустили китайского посла на прием в парламент 13:09
Одобрены льготные кредиты на досрочное строительство школ 13:03
Ростуризм: Трасса М-12 станет полноценным туристическим маршрутом 13:00
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет 12:56
Sotheby's выставил на торги более 100 вещей Наполеона 12:32
Попова назвала процент россиян, зараженных "дельта"-штаммом коронавируса 12:31
Стрельбу крейсера "Маршал Устинов" крылатыми ракетами сняли на видео 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
15.09.2021 14:46
Рубрика: Общество

Общественная экспертиза отвергла "Концепцию информационной безопасности детей"

Текст: Владимир Емельяненко
"Документ слабый и сырой", - такой вердикт вынесла экспертиза Общественной палаты России обновленной "Концепции информационной безопасности детей". Ее подготовила рабочая группа Минцифры, Минпросвещения и ОП.

- Нужна новая концепция комплексной информационной безопасности, а не косметическое обновление старой, - убежден член СПЧ Игорь Ашманов. - Ошибки и недочеты могут иметь большие следы, вплоть до потери жизней детей.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин поручил принять Концепцию развития детско-юношеского спорта

Проблема в том, что срок действия концепции 2015-2020 годов истек, а новой нет. Ситуацию усугубляет то, что, по данным Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), до 70 миллионов человек интересуются деструктивным информационным контентом, а 1,5 миллиона его потребляют и генерируют. На этом фоне Следственный комитет России, Лига безопасности интернета и ВГТРК выразили недоумение: почему их предложения не были учтены? По их мнению, в обновленной концепции "остались старый антисемейный уклон, скрытая пропаганда ЛГБТ и отношение к детям как к самостоятельным "взрослым", включая положение о признании детей равноправными членами информационного общества без учета их несовершеннолетия".

- Не толкуются признаки суицидального и криминального поведения, не понятен принцип отбора терминов, когда они необоснованно дублируют англоязычную терминологию, - говорит директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, - а главное не сформулирована стратегия - защита детей от информационных угроз и формирование позитивного контента на основе традиционных духовных ценностей. Такой подход не поддерживаем не только мы, но и родительское сообщество, которое в концепции вообще не упоминается.

Мизулина привела пример "недостаточного мандата" и способности воздействия концепции. Так, Лига безопасного интернета обнаружила в одном из школьных учебников английского языка ссылку на сайт для взрослых, а в шести учебниках - скрытую пропаганду ЛГБТ. Обращение Лиги передано в Генпрокуратуру, но ответа - как учебники попали в федеральный перечень для использования в школах и как их оперативно изъять без ущерба учебному процессу - нет. И обновленная концепция ответы на подобные вопросы не закладывает концептуально.

Минцифры и Минпросвещения согласились с тем, что документ надо дорабатывать - "не прописана роль семьи, размыт понятийный аппарат". Так же рабочая группа заинтересовалась предложениями члена СПЧ Игоря Ашманова и руководителя управления воспитательной работы СК России Сергея Петрова. Они полагают грамотным действовать упреждающе - прописать в концепции право на досудебную блокировку сайтов, книг, ТВ-программ, если они нарушают установленные правила инфобезопасности.

Фото: Олеся Курпяева
Предлагается запретить соцсетям показывать подросткам запрещенный контент

- Мы должны говорить не о медиаграмотности - это рабская калька американских ценностей, которую воспроизводит концепция, а о цифровой гигиене детей, - убежден Игорь Ашманов. - Никакие ссылки на подтверждение, что вам есть 18+, не работают - дети в среднем лучше взрослых управляются с гаджетами. Если нарушитель попался, его надо сначала блокировать, а потом разбираться, если он пожелает - через суд. Разблокировать исключительно после суда.

Только так, считают эксперты, статус документа "Концепция информационной безопасности" заработает не на бумаге, а в жизни. И начнет влиять на все - соцсети, ТВ, интернет, кинопроизводство, школу и гражданское общество в целом.

Общество Семья и дети Президент Общественная палата

Главное сегодня

Песков: Речи о новом локдауне в России не идет
Попова: Более половины взрослых россиян будет привито через несколько месяцев
Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов
В ЕР рассказали о способах подачи заявок на бесплатное подведение газа
Apple представила iPhone 13
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта