ОДКБ окажет помощь Душанбе в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном

Единство мнений высказали члены ОДКБ относительно ситуации в Афганистане, подчеркнув, что окажут Таджикистану помощь в случае обострения ситуации на границе с этой страной. Об этом сообщил в среду, 15 сентября, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась по итогам совместного заседания в Душанбе Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации.

Ситуация в Афганистане, заявил генсек, особенно беспокоит ОДКБ и члены организации призывают мировое сообщество расширить гуманитарную помощь населению этой страны. "Все государства - члены организации еще раз подтвердили общую позицию: в случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и дипломатическая помощь", - подтвердил Зась.

Кроме того, секретари советов безопасности государств - членов ОДКБ приняли решение о создании Координационного совета уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности, информирует ТАСС.

"Создаваемый координационный совет займется анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах - членах ОДКБ, организацией обмена опытом, подготовкой рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в данной сфере", - говорится в сообщении.

Его функциями станут, в частности, разработка предложений о совместных практических мерах государств ОДКБ по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием биологических факторов. Кроме того, страны намерены совершенствовать правовую базу сотрудничества в рамках ОДКБ и усиливать взаимодействие профильных структур в сфере биологической безопасности.