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15.09.2021 13:03
Рубрика: Экономика

Одобрены льготные кредиты на досрочное строительство школ

Текст: Марина Трубилина

Одобрены первые проекты льготного финансирования досрочного строительства инфраструктуры, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru
Минстрой планирует расширить меры поддержки строителям по госконтрактам

Межведомственная комиссия при Минстрое одобрила первые 14 проектов в рамках программы поддержки подрядчиков, которые готовы досрочно исполнить госконтракты.

В этом году на реализацию программы в бюджете предусмотрено 900 миллионов рублей, они пойдут на поддержку досрочного строительства социально значимых объектов, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев. Одобрено финансирование объектов, строительство которых будет завершено на полгода раньше запланированного. Почти половина из них - школы.

Общая стоимость строительства этих 14 объектов - 12,5 млрд рублей. Они расположены в Вологодской, Иркутской и Магаданской областях, Санкт-Петербурге, Калмыкии, Ставропольском и Краснодарском краях.

"Новая программа льготного кредитования имеет большой социальный эффект. Она позволит раньше срока вводить важные для регионов объекты за счет предоставления подрядчикам льготного кредитования по ставке не более 3% годовых. Так, только в рамках первого заседания комиссии были приняты решения по достройке школ в Магадане, Сочи, Анапе, Краснодаре, станице Кущевская в общей сложности более чем на 4 тысячи мест. Кроме того, в рамках программы будут достраиваться объекты жизнеобеспечения", - отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Программа позволяет получить льготное финансирование исполнителям госконтрактов по созданию объектов дорожной и инженерной инфраструктуры, образовательных, медицинских и спортивных учреждений, административных объектов, а также объектов социальной поддержки граждан и городской инфраструктуры. К ней подключились более 10 банков.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

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