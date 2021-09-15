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Рубрика: В мире

Оливер Стоун: Путин не дал России превратиться в "вассала" США

Текст: Диана Ковалева
Президент России Владимир Путин не дал России превратиться в "вассала" США. Так считает американский режиссер Оливер Стоун.
Оливер Стоун берет интервью у Владимира Путина. 2019 год. Фото: AP Photo Оливер Стоун берет интервью у Владимира Путина. 2019 год. Фото: AP Photo
Оливер Стоун берет интервью у Владимира Путина. 2019 год. Фото: AP Photo

"США могли бы стать партнером России, могли бы помочь по образцу плана Маршалла, но из-за денег этого не произошло. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом. Появились все эти олигархи. Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки", - сказал Стоун в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Campbell/Handout via REUTERS
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По его словам, даже если бы Россия и стала американским вассалом, всему миру и самим США от этого было бы только хуже, потому что Вашингтон "становился бы все сильнее, превратились бы в тиранию". Как отметил режиссер, "ни у кого не должно быть слишком много власти".

Стоун также подчеркнул, что США просто необходим внешний противник, чтобы был повод снабжать заказами свой огромный военно-промышленный комплекс.

"Почему они не могут остановиться? Потому что на кону очень большие деньги. Деньги и сделки. Дело не в России. Если бы не было России, был бы найден другой враг", - сказал он.

При этом он также уверен, что Россия и США могли бы сотрудничать во многих сферах, к примеру, в борьбе с COVID-19 или производстве "чистой энергии".

Напомним, в коллекции Стоуна значатся множество наград, включая три премии Американской киноакадемии: за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс" и за режиссерскую работу за фильмы "Взвод" и "Рожденный четвертого июля".

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