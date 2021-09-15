Ученые обнаружили в чае опасные для здоровья соединения

В заваренном чае исследователи обнаружили вещества, которые могут нанести существенный вред здоровью. Соответствующее исследование провела группа американских и китайских специалистов.

В работе говорится, что содержание в готовом чае шестидесяти известных науке продуктов дезинфекции ниже, чем в обычной питьевой воде. Но, в то же время примерно 500 химических соединений могут вступать в реакцию с хлором, применяющимся для обеззараживания воды. В результате этих реакций образуются новые вещества, характеристики которых еще не изучены.

Как пишет Environmental Science & Technology, ученые допускают, что эти вещества оказывают негативное влияние на здоровье.

Чай занимает второе место по популярности, уступая только воде. Считается, что он очень полезен, так как свойства чайного листа давно известны. Однако реакции хлора, содержащего в основном компоненте этого напитка, воде, с соединениями самого чая до сих пор не были исследованы.

Ученые задались этой целью и проанализировали состав чая трех марок. Был исследован зеленый чай и два вида черного. Концентрация шестидесяти побочных продуктов дезинфекции (ППД) была даже ниже, чем в воде, использованной для заварки. Очевидно, что большинство из них просто испарились или их впитали листья.

В то же время ученые обнаружили в напитке множество пока неопределенных ППД. Воздействие этих веществ на самочувствие еще не выяснено. Но, по признанию авторов научной работы, чай содержит около 500 химических соединений, которые могут реагировать с хлором, и далеко не все из них безопасны. Некоторые связывают с развитием онкологических заболеваний. Они считаются опасными и для беременных.

Есть и хорошая новость для любителей чая. Чтобы нанести вред здоровью, надо каждый день употреблять очень много этого напитка - примерно пятьдесят чашек.