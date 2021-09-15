Памфилова призвала избиркомы гнать "мерзавцев"-провокаторов на выборах

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова призвала членов избирательных комиссий "гнать подальше мерзавцев", которые будут оказывать на них давление во время проведения выборов, которые пройдут на этой неделе. По ее словам, членам избиркомов будут оказывать психологическую поддержку.

В целом на этих выборах, предупредила Памфилова, будет много провокаций, на что, по ее словам, выделены большие средства.

"Не поддавайтесь ни на какие провокации, давление тех или иных недобросовестных чиновников, которые захотят вам выкрутить руки", - обратилась Памфилова к коллегам. Она предупредила, что такие провокаторы, чтобы получить незаслуженный результат на выборах, потом "пихнут" таких членов избиркома "под камеры позора".

"Вот таких мерзавцев гоните подальше, звоните на нашу горячую линию, мы вас защитим, - обещала глава комиссии. - Будем защищать и не позволим разного рода мерзавцам, кто бы они ни были, дискредитировать выборы и ударить по вашему человеческому, профессиональному достоинству".

Что касается горячей линии, то она будет специально открыта в целях поддержки членов избиркома. "Мы не позволим выбивать из колеи людей, которые пришли честно исполнять долг", - подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова уверена, что предстоящие выборы должны пройти так, чтобы "каждый из 900-тысячной армии членов комиссий мог дальше честно смотреть людям в глаза, честно смотреть в глаза своим детям, сохранить свое человеческое достоинство и никому не позволить его унижать".

Напомним, что выборы в Госдуму восьмого созыва и другие кампании пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.