Патриарх Сербский назвал поступок Евгения Зиничева "подвигом братолюбия"

Патриарх Сербский Порфирий выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с гибелью режиссера Александра Мельника и главы МЧС генерала Евгения Зиничева.

В тексте соболезнования отмечается дружеские отношения режиссера Александра Мельника с народом Сербии и подвиг Евгения Зиничева.

- Глубоко опечалила нас весть о несчастном случае, в котором сначала потерял жизнь раб Божий Александр Мельник, большой друг и благотворитель сербского народа, а затем - в геройском подвиге братолюбия - погиб раб Божий Евгений Зиничев, пламенный патриот благородного сердца​​​, - цитирует РИА Новости текст соболезнования.

Патриарх Порфирий отметил, что молится Богу о спасении душ погибших и водворении их "в селениях райских, где праведники упокоеваются", а также выражает уверенность, что его адресата, а также членов семей погибших утешит память "об их славных делах как возвышенных примерах евангельского человеколюбия".