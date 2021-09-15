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В Китае в янтаре нашли паучиху с детенышами возрастом 99 миллионов лет

15.09.2021 / 18:10
Фото: Capital Normal University in China
Фото: Capital Normal University in China

Китайские ученые обнаружили кусочек янтаря, с застывшей в нем паучихой с потомством. Находка была сделана в шахте в Мьянме.

Фото: pixabay.com
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Как сообщает Phys.org, в одном из четырех найденных кусков янтаря ученые из Столичного педагогического университета в Китае увидели взрослую самку, прикрывающую своим телом неповрежденный яичный мешок. Исследователи считают, что этому янтарю 99 миллионов лет.

Самка застыла в позе, напоминающей позу современных пауков, оберегающих яйца от хищников. Оказалось, что мама-паучиха связала детенышей своим шелком.

Биологи придерживаются мнения, что пауки научились производить шелк именно с попыток связать яйца. Когда им удалось это сделать, они стали применять свою способность и для других целей. Например, чтобы сплести паутину.

В одном из кусков янтаря ученые смогли рассмотреть конечность какого-то членистоногого насекомого. В других кусках были найдены маленькие паучки и паутина. По некоторым признакам детеныши недавно покинули гнездо.

Все паучки и взрослая самка относятся семейству Lagonomegopidae, вымершему много лет назад. Одна из характеристик пауков этого семейства - большие глаза. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что они были охотниками, а не строителями ловушек из паутины.

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Фото: Cornell University
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