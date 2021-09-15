Песков: Речи о новом локдауне в России не идет

По вероятности новой волны коронавируса диапазон мнений очень широкий, о новом локдауне в стране речь сейчас не идет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Об этом речи не идет, такого нет вообще вопроса сейчас", - сказал про локдаун Песков.

На вопрос, получает ли Кремль информацию о новой волне коронавируса, пресс-секретарь президента заметил: "Что касается ожидания новой волны, какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится". "Поэтому тут очень широкий диапазон мнений", - заключил он.