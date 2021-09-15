ПФР назвал четыре основные причины отказа в назначении детских пособий

Так, отказ в назначении выплат чаще всего связан с:

- превышением размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения. "Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за четыре месяца до даты подачи заявления (расчетный период). Это значит, что если заявление на пособие подается в июле 2021 года, то будут учитываться доходы с марта 2020 года по февраль 2021 года, а если в августе 2021 года - с апреля 2020 по март 2021 года", - отметили в ПФР;

- отсутствием у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии). Согласно правилам, на пособие могут рассчитывать граждане, имевшие доход, либо те, кто имеет объективную причину отсутствия дохода на протяжении не менее 10 месяцев в расчетный период;

- наличием в собственности у заявителя и членов его семьи движимого/недвижимого имущества в количестве, превышающем установленные нормы. Например, два и более автомобиля (исключение - многодетные семьи), две и более квартиры, суммарная площадь которых больше 24 квадратных метров на каждого члена семьи и другие;

- недостоверными или неполные данные в заявлении о назначении пособия. Например, недостоверно представлены сведения о ФИО ребенка (членов семьи), СНИЛСе; о рождении ребенка (членов семьи); о составе семьи (не указан супруг или все дети), что влияет на расчет среднедушевого дохода семьи; отсутствует информация о медицинском учреждении, в которое беременная женщина встала на учет, о судебном органе, которым вынесено решение о взыскании алиментов.