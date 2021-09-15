Вопрос читателям: Почему россиянам и белорусам не прожить друг без друга

На прошлой неделе в белорусской столице состоялся Совет Министров Союзного государства. На нем принято 28 союзных программ в самых разных сферах жизни белорусов и россиян. Мы расспросили читателей в Беларуси и России: почему мы не можем прожить друг без друга?

Невозможно назвать точную цифру, сколько создано семей, где один супруг - россиянин, второй - белорус. А в основе, конечно, любовь. Фото: Роман Щербенков

Раиса Говорушко, ветеран, Жлобинский район:

- Наши народы плечом к плечу сражались с врагом во время Великой Отечественной войны. Я подростком угодила в когти фашистам, чудом выжила в детском концлагере Красный Берег. А потом были изнурительные принудительные работы в Германии. Поэтому я хорошо знаю важность дружбы, ценность простого человеческого сострадания. Не раз именно это спасало нас во времена военного лихолетья. И как важно не растерять крепкие связи между нашими народами, вместе выстоять перед вызовами времени во имя будущего внуков и правнуков. Это наша общая задача.

Анатолий Аврутин, поэт, главный редактор журнала "Новая Немига литературная", Минск:

- Достаточно вспомнить слова классика белорусской литературы Максима Богдановича, который в 1915 году сказал, что русские и белорусы происходят от единого корня. Мы ментально очень похожи. Убеждаюсь в этом всякий раз, когда приезжаю в Россию на литературные фестивали и конкурсы, навещаю друзей. По моим ощущениям, Советский Союз не распадался, а связи между нашими народами все эти годы не обрывались.

Анастасия Чернявская, библиотекарь-библиограф, Вилейка:

- Россияне и белорусы живут под одним славянским крылом. У нас и история, и культура, и традиции общие. Разве в быту или в личном общении русского от белоруса отличишь? Мы же братья-славяне! И это звучит не просто красиво, но и очень гордо! Мой дядя живет в Череповце. Иногда ездим к нему в гости и с радостью для себя отмечаем: на российской земле нам все близко.

Евгений Прибыльский, электромонтер, Химки, Московская область:

- Нас объединяют общая история, культура, язык. Я уроженец города Ивье Гродненской области, но вот уже 20 лет живу и работаю в России. С первых дней не чувствовал себя в Москве чужим. Приятно, что к белорусам россияне относятся тепло и приветливо. А их братья-белорусы с особым радушием принимают на своей земле россиян. Нам нечего делить. Мы - одна семья!

Егор Тихонов, 48 лет, водитель такси, Чебоксары:

- Со школьной скамьи мы знаем, что русские и белорусы - братские народы. Нам, русским, нравятся такие замечательные черты белорусов, как трудолюбие, спокойный характер, аккуратность в быту и на рабочем месте. Надеюсь, что братьям-белорусам что-то нравится в нас. Мы должны перенимать все лучшее, что есть в наших народах. Поэтому как мы друг без друга? Да никак!

Владимир Окуньков, руководитель ассоциации малых гостиниц и хостелов Екатеринбурга:

- Мы соседи, мы очень близки по культуре и менталитету. Я много раз бывал в азиатских странах и честно скажу: с ними намного сложнее общаться и вести дела. Они, что называется, себе на уме. А вот белорусы - искренние и открытые, с ними очень комфортно.

Любовь Пойлова, педагог, Ростов-на-Дону:

- Я открыла для себя Беларусь первый раз пять лет назад, когда поехала туда туристом. И с тех пор влюбилась в эту страну, стараюсь бывать там каждый год, потому что душа рвется. У нас общий язык, большинство белорусов общаются на русском - для них он родной. Мы братья по крови - столько семей образовалось, так переплелись корни. У нас общие традиции, свадьбы, стол. Какой русский не любит драники! У нас нет границ, совершенно свободный въезд и выезд. Мне импонирует, что Беларусь производит все необходимое сама, славятся белорусский трикотаж, обувь, косметика и любимый мой бальзам...