Почта "СОЮЗа": Может ли отец оформить отпуск по уходу за ребенком

Закон

Может ли отец оформить отпуск по уходу за ребенком?

"Наша семья живет в Беларуси. Муж работает по месту жительства, я уже несколько лет тружусь в России. Воспитываем двухлетнего сына. Может ли супруг оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет?Карина Евтухович, Витебская область".

В соответствии со статьей 3 Трудового кодекса Беларуси сфера его действия распространяется на всех работников и нанимателей, заключивших трудовой договор на территории страны, прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Статьей 185 Трудового кодекса закреплено, что работающим женщинам независимо от трудового стажа по их желанию наниматель обязан предоставить после окончания отпуска по беременности и родам отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Такой отпуск предоставляется по усмотрению семьи работающим отцу или другому родственнику, члену семьи ребенка в случае выхода его матери на работу (службу), учебу (при получении профессионально-технического, среднего специального, высшего или послевузовского образования в дневной форме получения образования), прохождения подготовки в клинической ординатуре в очной форме, а также если она является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом, творческим работником, лицом, осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма (за исключением лиц, приостановивших соответствующую деятельность в порядке, установленном законодательством).

За время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет назначается и выплачивается ежемесячное государственное пособие по государственному социальному страхованию в порядке, установленном законодательством.

Таким образом, статьей 185 Трудового кодекса установлено право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет для работающей в Беларуси женщины - матери ребенка. Если она не воспользовалась своим правом на такой отпуск, он предоставляется в порядке, предусмотренном частью второй статьи 185 Трудового кодекса, работающим отцу или другому родственнику, члену семьи ребенка.

Поскольку вы, Карина, работаете в России на условиях трудового договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, то законодательство о труде Республики Беларусь, в частности статья 185 Трудового кодекса, на вас и вашего супруга не распространяется.

Здоровье

Как можно сделать тест на COVID-19 в Национальном аэропорту Минск?

"В конце сентября летим c женой на отдых в Египет через Минск, так как до этого хотим неделю погостить у наших белорусских друзей. Можно ли сделать тест на COVID-19 прямо в аэропорту перед вылетом?Сергей Соболь, Архангельская область".

Как сообщили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, с 19 августа микробиологическая лаборатория центра в Национальном аэропорту Минск начала работать в круглосуточном режиме. Летом количество исследований по сравнению с весной увеличилось в полтора раза. Такой высокий спрос и продиктовал решение установить круглосуточный режим работы лаборатории. Пассажиры Национального аэропорта Минск теперь могут круглосуточно сдать ПЦР-тест на COVID-19 или пройти диагностическое экспресс-тестирование на антиген COVID-19 (ДЭТ Ag).

Лаборатория работает без выходных и праздничных дней в две смены. Около 60 процентов исследований выполняется с 8.00 до 20.00, оставшиеся 40 процентов - с 20.00 до 8.00. Две трети воспользовавшихся услугой ПЦР-тестирования на COVID-19 - граждане Беларуси.

Еще одну микролабораторию для тестов на COVID-19 в Минске планируется открыть на Центральном автовокзале в сентябре.

Технологии

Какой урожай арбузов собирают в Беларуси?

"Подруга, навещавшая родителей в Беларуси, угостила арбузом и сказала, что он выращен на местном сельхозпредприятии. Ничем не отличается от знаменитых астраханских - спелый, сочный, сладкий. Неужели эту южную ягоду стали выращивать в Беларуси?Анна Васильева, Псков".

По словам заместителя начальника главного управления растениеводства - начальника управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Татьяны Карбанович, в этом году в Беларуси рассчитывают собрать около 700 тонн бахчевых культур, в том числе арбузов: "В этом году бахчевые культуры размещены на площади более 50 гектаров. Основное выращивание арбузов сосредоточено в Дрогичинском, Мостовском, Гомельском районах".

В том, что у бахчевых в Беларуси хорошие перспективы, уверен заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин. Недавно в разговоре с журналистами он отметил, что сегодня отрабатываются технологии выращивания, и эта культура заявляет о себе все громче. Достаточно сладкие и вкусные арбузы выращивают в частном секторе даже на белорусском севере, в Витебской области.

Кстати, 11 сентября в Гомеле прошел традиционный республиканский фестиваль арбуза.

Гомель одновременно с белорусской столицей с размахом отпраздновал 11 сентября День города. Второму по численности населения городу в Беларуси исполнилось всего-навсего... 879 лет. Именно столько лет назад о Гомеле впервые упомянули составители знаменитой Ипатьевской летописи.