Появились сервисы по бесплатной доставке лекарств

Антиковидные меры безопасности не только способствовали развитию службы доставки, но и расширили перечень того, что можно заказать с доставкой на дом. Еще недавно, например, жители столицы чаще всего заказывали еду, реже одежду, технику, игрушки и прочие промтовары. С начала сентября в городе появилась и экспресс-доставка лекарств, отпускаемых без рецепта.

Тестировали новинку в "Яндексе" еще летом, а сейчас запустили доставку лекарств до дверей квартиры. Для того чтобы сделать заказ, нужно открыть "Яндекс" и войти в новую категорию "Здоровье", к слову, она для привлечения внимания вынесена на главную страницу системы. Открыв "Здоровье", находим поисковую строку, куда можно вписать пилюлю, а ниже - 15 подразделов. Подразделы позволяют выбрать лекарство по заболеваниям. Есть и общие подразделы: средства для поддержания здоровья, биологически активные добавки, раздел красоты. Пока система только настраивается, бывают и курьезы. Например, выбрав в поисковике лекарство но-шпа, я обнаружила его в подразделе "Красота и здоровье", "Заболевания органов пищеварения" и... "Автомобильная электрика".

Как пояснили "РГ" в компании, такие "проколы" могут быть, пока служба только формируется. "Мы интернет-витрина, позволяющая продавцам представить товар, а покупателям не только его найти, но и быстро получить, не выходя из дома, - рассказывает "РГ" руководитель GR-проектов компании "Яндекс" Максим Агарев. - Наша площадка сотрудничает с несколькими крупными аптечными сетями (в частности, с "Риглой", "Самсон-Фармой" и другими). Поэтому пока представлено только около 2,5 тысячи безрецептурных наименований, которые доставляем покупателям за час-два до двери.

В планах - увеличить до четырех тысяч наименований". Для достижения этих целей, как отметил Агарев, на сотрудничество с любым поставщиком не пойдут. У продавца обязательно проверяют наличие необходимых лицензий и соблюдение закона, в том числе наличие официального разрешения на дистанционную продажу лекарств.

Что касается курьеров, то доставляет лекарства отдельное подразделение "Яндекс. Маркета", правда, в той же униформе и с большим прямоугольным коробом за плечами. Как отмечают специалисты, покупатель при покупке может уточнить срок годности товара. На препараты, срок годности которых истекает, предлагаются скидки. Если лекарство требует особых условий хранения, в короб кладут охлаждающие элементы.

В компании предполагают, что услуга будет более востребованной, когда появится разрешение на онлайн-торговлю и рецептурными препаратами.

Это позволит приобретать все необходимое в одной корзине. Компания участвует в разработке пилотного проекта по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Испытывать новинку будут не в столице, а в Белгородской области. Сервис "Яндекса" планирует в конце сентября запустить продажу безрецептурных лекарств еще в 13 городах-миллионниках: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и других.

Планы планами, а как обстоят дела в некоторых из упомянутых регионов сегодня?

Нижний Новгород

Здесь две аптечные сети уже занимаются экспресс-доставкой лекарств, заказанных через интернет на сайтах компаний, до квартиры. Доставка только по Нижнему Новгороду. При заказе свыше 2000 рублей - бесплатно. Если стоимость меньше, придется заплатить 199 рублей.

Заказ доставляется курьером. Если товар есть на складе - в тот же день, если нет - на следующий. Курьеры одной из сетей развозят покупки с 10.00 до 21.00, вторая сеть гарантирует доставку с 18.00 до 21.00. Оплатить можно как на сайте при заказе, так и непосредственно курьеру - наличными или картой.

Санкт-Петербург

В Северной столице заказать препараты с доставкой на дом или в офис - не проблема. Есть несколько интернет-сервисов, предлагающих такую услугу. Но заказать можно только безрецептурные препараты, а также БАДы, изделия медицинского назначения, товары для красоты и гигиены. Что касается лекарств, которые можно приобрести только по рецепту, то их доставляют в удобную для клиента аптеку. В случае заказа можно быть уверенным: необходимые лекарства купите и не нужно будет бегать по другим аптекам.

Чтобы доставка препаратов на дом была бесплатной, необходимо сделать заказ на минимальную сумму. Каждый интернет-сервис определяет ее сам. В среднем она составляет от 500 до 3000 рублей. Если же сумма заказа ниже заявленной сервисом, доставка обойдется в 150-250 рублей. Заплатить за доставку придется, если препарат необходим срочно или же в ночное время.

- Ничего плохого в доставке безрецептурных препаратов на дом нет. Помню, было время, когда на уровне властей обсуждался вопрос продажи безрецептурных лекарств и в продуктовых магазинах. Сейчас в связи с пандемией услуга доставки на дом будет набирать популярность, - считает Дмитрий Чагин, директор Союза в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий "Медико-фармацевтические проекты. XXI век".

Екатеринбург

Для уральцев доставка лекарств через "Яндекс.Здоровье" или "СБЕР ЕАптека" - услуга пока платная. Но есть и бесплатные варианты. Например, в Екатеринбурге местная аптечная сеть "Радуга" не возьмет денег за доставку - правда, только в том случае, если заказ на сумму не менее 800 рублей.

В крупной региональной сети "Живика" бесплатно довезут медикаменты до квартиры при заказе от тысячи рублей. Кстати, лекарства из этих аптек можно заказать и в обычной интернет-службе доставки.

Онлайн-сервис "Здравсити" - удобный вариант для тех, кто ищет редкий препарат. Рецептурные доставят в ближайшую к вам аптеку, а безрецептурные курьер может принести к вашей двери. Правда, не обещают особую оперативность - обычный срок доставки один рабочий день, но если нужное лекарство найдется далеко от вас, ждать придется дольше.