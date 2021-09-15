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15.09.2021 13:45
Рубрика: В мире

Politico: В США захотели передать Украине систему ПВО "Железный купол"

Текст: Юрий Когалов

США могут передать Украине систему ПВО "Железный купол". Как пишет Politico, такую поправку американские конгрессмены включили в проект закона об обороне за 2022 год. Документ требует от Пентагона предоставить Конгрессу отчет с изложением различных вариантов того, как можно реализовать данную идею.

Фото: Ахмет Абед/РИА Новости
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Как отмечает издание, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с американской Raytheon система была развернута в Израиле в 2011 году. По заверениям израильских военных, она перехватила 90 процентов выпущенных по территории еврейского государства ракет. Вот только последние события поставили под большой вопрос эффективность "Железного купола". При массированных обстрелах (а палестинцы используют самые дешевые ракеты, фактически собранные на коленке) батареям ПВО просто не хватает боезапаса. Подобное за последние годы происходило уже несколько раз. И система на некоторое время становилась бесполезной. Решить проблему пока не удалось.

А вот в США "Железный купол" просто не прижился. Как пишет Politico, эта система не была разработана для работы в рамках новой армейской системы командования и управления, и приобреталась для охраны военных баз в Ираке и Афганистане. В связи с последними событиями надобность в системе отпала. По данным источников издания, она несовместима с большинством других видов оружия и систем наблюдения. И армия не хотела усугублять проблему.

Видимо, поэтому конгрессмены и решили избавиться от системы, которую сами же в 2019 году навязали своим военным. И так совпало, что желание приобрести "Железный купол" высказал Киев. Как отмечает Politico, эти заявления были услышаны в Вашингтоне, члены Конгресса приняли их к сведению. Правда, зачем эта система Украине, не понимают и в самих США (она может перехватывать тактические неуправляемые ракеты малой дальности, вот только такой надобности у Киева нет, а иными средствами систему достаточно легко подавить). Но за возможность избавить от балласта ухватились.

С момента прихода к власти в США Джо Байдена его администрация поддерживала поставки оружия на Украину, было выделено 275 миллионов долларов помощи. Такая же сумма уже прописана в законопроекте об обороне за 2022 год. И "Железный купол", если его все-таки решат передать Киеву, пойдет в дополнение.

В мире США В мире экс-СССР Украина

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