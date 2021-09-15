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15.09.2021 06:44
Рубрика: Экономика

Портал "Госуслуги" опубликовал общие правила финансовой грамотности

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Неделя № 211(8562)
Портал "Госуслуги" опубликовал общие правила финансовой грамотности. Рекомендации размещены в разделе "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество". В разработке раздела участвовали специалисты минфина, Банка России и минцифры.
В разработке раздела участвовали специалисты минфина, Банка России и минцифры. Фото: Photoxpress В разработке раздела участвовали специалисты минфина, Банка России и минцифры. Фото: Photoxpress
В разработке раздела участвовали специалисты минфина, Банка России и минцифры. Фото: Photoxpress

Первая и главная рекомендация - никогда не сообщать посторонним и даже не записывать нигде секретные данные карты: пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логин и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк. Для онлайн-покупок эксперты советуют завести отдельную дебетовую карту и держать ее с нулевым балансом. Пополнять эту карту стоит ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты.

Фото: iStock
Россиянам дали 14 советов для защиты от мошенников

Защитить свои деньги также помогут двухфакторная аутентификация в приложениях и смс- или пуш-уведомления от банка обо всех операциях (услуга платная, но это позволит своевременно обнаружить, если кто-то попытается похитить деньги).

Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, а также описывает механизм действия финансовых пирамид и других мошеннических схем.

По словам замглавы минфина Михаила Котюкова, на мошеннические методы социальной инженерии приходится почти две трети несанкционированных операций со счетами.

Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля социальной инженерии составила 56,2%, а наиболее часто россиянам звонят из "правоохранительных органов / органов государственной власти".

В мае была запущена платформа, которая получила название "Мошеловка". С ее помощью жертвы преступников смогут сообщить об инциденте и получить всю необходимую информацию. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать данные в Центробанк и правоохранительные органы.

В свою очередь Банк России предлагает подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Полезно знать

Что еще советуют специалисты

- Пользуйтесь мобильным и онлайн-банком только через защищенный Wi-Fi или через мобильный интернет. Wi-Fi в общественных местах не дает нужной защиты - мошенники могут легко перехватить данные;

Фото: iStock
Мошенники создали новую схему обмана со звонками от имени "Госуслуг"

- Установите на телефон приложения для определения номеров - они уже умеют определять некоторые спам-звонки и звонки от мошенников;

- Для разных банков используйте разные пароли;

- Установите антивирус на мобильный телефон, ноутбук и компьютер;

- Все неизвестные флешки проверяйте на наличие вирусов;

- Если получили подозрительное сообщение или звонок - перепроверьте информацию, позвоните в банк или лично тому человеку, который просит о помощи;

- Адреса сайтов финансовых организаций и интернет-магазинов сверяйте с официальными доменными именами;

- Проверяйте кредитные и финансовые организации на официальном сайте Банка России.

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