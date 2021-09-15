Премьер Гаити отстранил прокурора, предъявившего ему обвинение

В Гаити продолжается расследование убийства президента страны Жовенеля Моиза, в рамках которого прокурор Бед-Фор Клод потребовал от судьи предъявить обвинение премьер-министру Ариэлю Анри, передает РИА Новости. Премьер тут же отстранил от должности прокурора.

"Было принято решение завершить вашу службу комиссара правительства​​​... ввиду серьезной административной ошибки", - гласит документ, отстранивший Клода от расследования.

Напомним, что покушение на главу Гаити произошло в ночь на 7 июля. Заговорщики напали на президента в момент пребывания его в госрезиденции. Сам Моиз получил множественные ранения и позже скончался в больнице. А его супруга до сих пор находится под надзором врачей в клинике американского Майами.

Фигурантами по делу о покушении проходят 28 человек, 26 из которых есть граждане Колумбии. Часть из них ранее жила и работала в США.