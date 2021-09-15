Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях

Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в формате видеоконференции из Ново-Огарево.

Владимир Путин предложил обсудить "участие в работе некоторых международных организаций, которые, безусловно, представляют для нас особый интерес". "Имея в виду, что это связано с ключевыми направлениями нашей внешней политики, решением вопросов в сфере безопасности", - уточнил он. Особенно в свете событий на Востоке, в частности, конечно, в Афганистане, добавил президент.

Напомним, что в четверг, 16 сентября, и пятницу, 17 сентября, в Душанбе пройдут саммиты ОДКБ и ШОС. Путин примет в них участие по видеосвязи - президент ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении и хотя он абсолютно здоров, решил не ехать в Таджикистан, чтобы не подвергать риску коллег. Как заявил перед совещанием Совбеза пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, мероприятие проходит в том числе в рамках подготовки обсуждений по линии ОДКБ и ШОС.

Президент также продолжил телефонное общение с участниками мероприятий в Душанбе, в частности, сегодня переговорил с главой Казахстана, обсудив Афганистан и совместную борьбу с коронавирусом.

В совещании Совбеза приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.