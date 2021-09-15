Ассистентом экскурсовода возьмут на работу с 14 лет

Официально утверждена профессия - ассистент экскурсовода. Появилась она по инициативе депутата Госдумы Ирины Белых и при поддержке комитета по туризму Москвы. Интересно, что устроиться на работу по ней можно с 14 лет.

"Туризм, как и любая другая отрасль, нуждается в новых кадрах. Наша задача - заинтересовать молодую активную аудиторию и привлечь ее в сферу туризма. Инициатива Ирины Викторовны Белых, безусловно, имеет большое значение для развития туризма: будучи еще школьниками, ребята уже могут приобщиться к профессии, оценить свои возможности, понять, каких навыков им не хватает", - прокомментировала факт зампредседателя комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая.

Ассистент гида станет помощником экскурсовода, обязанностью которого будет информирование туристов о достопримечательностях, маршрутах, полезных для путешественников адресах (например, туристических информационных центров), об антиковидных и других мерах безопасности. Кроме того, специалист будет оказывать помощь экскурсантам с ограниченными возможностями, взаимодействовать с экскурсионными бюро. Это позволит самим гидам не отвлекаться на технические вопросы и уделить больше внимания содержанию экскурсии или маршрута. Опытом привлечения молодежи в ряды экскурсоводов поделилась директор московского государственного музея "Садовое кольцо" Ольга Эдуардовна Иванова-Голицина:

"В июне этого года, во время летних каникул, мы приняли на работу шесть выпускников Городского межведомственного проекта "Московский экскурсовод" на должность ассистента экскурсовода - все трудовые договоры были оформлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, рабочая неделя ребят не превышала 24 часа. Московские старшеклассники ассистировали гидам в проведении экскурсий как внутри нашего музея, так и на улицах города: в ходе экскурсий они зачастую оказывали поддержку пожилым людям, занимались организационными моментами, помогали гидам демонстрировать "портфель экскурсовода" - фотографии, карточки с цитатами, копии подлинных документов, помогали с техникой. Иногда ассистенты брали функции подачи исторической справки - рассказывали гостям пару слов о том или ином объекте. Особый энтузиазм у ребят вызвала возможность зарабатывать - они даже делились планами по предстоящим приобретениям, а также шанс ежедневно узнавать много нового и интересного о жизни и истории нашего города".

Профессиональный стандарт экскурсоводов-гидов будет дополнен функциями профессии ассистента в самое ближайшее время. Предложения в адрес министерства труда и социальной защиты РФ уже направлены рабочей группой с участием представителей Мостуризма и туротрасли, которая создана на базе Московского государственного университета спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича.

Сейчас в Москве работает свыше 3700 экскурсоводов и гидов-переводчиков.