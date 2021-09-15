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15.09.2021 22:47
Рубрика: Экономика

Более 150 крупных объектов планируется благоустроить в столице в 2022 году

Текст: Ирина Огилько

Стали известны планы столичных властей по благоустройству территорий в будущем году. По данным комплекса городского хозяйства, всего предстоит благоустроить более 150 крупных объектов. Среди них 52 общественных пространства и более 100 знаковых объектов, парковых и озелененных территорий.

Фото: Сергей Михеев
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Так, приступят ко второму этапу благоустройства Ленинского проспекта - от Садового кольца до Университетского проспекта. Проведут комплекс мероприятий на Волоколамском шоссе и участке Кутузовского проспекта. Продолжат преображать центр города: работы пройдут в районах Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье. Благоустроить планируют еще 2 участка реки Яузы: вдоль Северодвинской улицы и от Широкой улицы до Енисейской улицы. Кроме того, планируют благоустроить территории более 320 объектов образования и территории рядом с 16 транспортными объектами, более 2,2 тыс. дворов. Также приведут в порядок 17 прудов и 3 фонтана.

Как сообщили в пресс-службе, в этом году благоустроили более 5 тыс. дворов, парков и других объектов.

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