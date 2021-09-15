Добровольные пожарные помогли снизить ущерб от возгораний в Подмосковье

Одни после работы идут в спортзал, другие предпочитают проводить свободное время с книжкой, кто-то вышивает, а кто-то не мыслит себя без экспериментов на кухне. "РГ" нашла и поговорила с людьми, чье хобби - тушить пожары. Да, оказывается, есть и такие, и их немало.

Меняю фото на брандспойт

В начале сентября комитет лесного хозяйства Московской области заключил соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией по профилактике пожаров на природных территориях "Добровольные лесные огнеборцы". С этого факта и началось мое знакомство с таким социальным явлением, как добровольные пожарные.

С ходу мне показалось, что добровольцы годны только для профилактической работы - ездить по школам, рассказывать об опасности весенних палов травы. Но председатель комлесхоза Елена Казимир, комментируя соглашение, уважительно назвала добровольцев коллегами. "Коллеги давно переросли формат "просто тушить пожары", теперь они заступают с нами и на дежурства. Только в этом году команда огнеборцев провела 13 пожарных выездов на тушение торфяных пожаров. Конечно, нельзя наши силы сравнивать с добровольческими. Но мы делаем общее дело, они наши помощники, и мы эту помощь ценим", - отметила Казимир.

Во главе "Добровольных лесных огнеборцев" стоит Кася Кулькова - маленькая и хрупкая, по виду почти девчонка. "Группа наша родилась три года назад из волонтеров "Гринписа", создали АНО, получили грант на покупку оборудования. Сегодня у нас своя группа дистанционного мониторинга с возможностью просматривать спутниковые снимки, машина и все необходимое для тушения торфяных пожаров", - рассказала Кулькова "РГ". Удивительно, но среди добровольцев нет безработных - все работают и совсем не пожарными. Сама Кася, например, программист со стандартным рабочим графиком 5/2. "Когда же вы тушите?" - удивляюсь я. "В свободное от основной работы время", - улыбается Кася. Она впервые попала на тушение торфяников как фотограф, поездила, поснимала - затянуло. Поменяла фотоаппарат на брандспойт.

Кася Кулькова объясняет: группа работает только на торфяных пожарах. Такой пожар может разгораться два-три дня, прежде чем его тушение потребует от пожарных значительных усилий. Поэтому главное - вовремя заметить дымок над торфяниками. "Дежурный увидел - кидает клич: там-то горит. После работы собираемся, кто свободен, и тушим", - продолжает Кулькова.

За свою кропотливую и нелегкую работу добровольные пожарные денег не получают. Говорят, что она - не про деньги

Попасть к ней в группу легко. Нужно оставить на сайте "Добровольных лесных огнеборцев" заявку. С вами свяжутся, пригласят на обучение. Оно обязательно, так же как и периодические тренировки впоследствии. Многие теряют интерес и уходят после первого же занятия, часть отсеивается после пары выездов на тушение, когда становится понятно, что добровольный пожарный - это не геройство в красивом костюме, а тяжелая и монотонная работа. "Я всем советую придерживаться такого утверждения: если чувствуешь себя героем, скорее всего, ты делаешь что-то не то", - добавляет Кася. Тем не менее за три года в группе сформировался костяк из 30 человек - все они теперь будут сотрудничать с комлесхозом.

У добровольцев даже есть свои дежурные диспетчерские посты. Фото: РИА Новости

Тушите все

"Добровольные пожарные дружины существовали еще в СССР, только в Московской области их было больше 400. Своя дружина имелась у каждого совхоза или колхоза, у каждого предприятия. В 90-е все, конечно, распалось, но в 2011 году был принят закон о добровольной пожарной охране, правда, теперь это дело настолько добровольное, что и дружин почти нет", - рассказывает доброволец Александр Кузнецов из Красногорска. Но вот конкретно в Красногорске дружина работает уже несколько лет, и весьма результативно. Корпус добровольных пожарных в городском округе насчитывает около 150 человек. Дружины есть и в самом Красногорске, и в Нахабино, Ильинском и Отрадненском. Волонтеры много времени уделяют профилактической работе - рассказывают жителям о пожарной безопасности, убирают сухостой, патрулируют леса. Но и тушат пожары тоже.

Обычно пожарный расчет прибывает по вызову в сельскую местность за 10-15 минут. Если рядом есть добровольцы, к прибытию профессиональных пожарных огонь обычно бывает локализован. А то и вовсе потушен. "Мы не мешаем профессионалам, не рвемся в задымленные помещения, где нужно работать в кислородных аппаратах, в здания, где существует угроза взрыва. Но можем, например, потушить фасад, не дать огню перекинуться на соседние постройки, успешно справляемся с тушением травяных палов", - продолжает Кузнецов. И очень часто именно добровольцы выполняют всю подготовительную работу, на которую профессионалы могли бы потратить драгоценные минуты, - поиск ближайшей колонки, гидранта или пожарного водоема, прокладка магистральной линии... А еще на счету добровольцев - бессчетное число спасенных кошек и бессчетное количество потушенных помоек.

Пять лет назад, совершенствуя свое хобби, Александр Кузнецов отучился в общественном поисково-спасательном отряде "СпасРезерв". Да, и для этого добровольца пожары - хобби. Между нами, работает он начальником склада в интернет-магазине. Говорит, что в цивилизованном мире 70% спасателей - добровольцы, и никого это не смущает. Кстати, все красногорские добровольцы застрахованы - это обязательное условие для желающих вступить в команду.

Денег нет, но...

За свою работу добровольцы денег не получают. И Кася, и Александр говорят, что добровольчество - не про деньги. Оно про чувство ответственности, про правильное отношение к природе, про желание помочь, где-то про драйв и адреналин, но не про деньги. А вот в областном главке МЧС говорят: с тех пор, как в Подмосковье вновь начали появляться добровольные дружины,ущерб от природных пожаров снижается. Так что хоть сами добровольцы работают бесплатно, государственные деньги они умеют экономить хорошо.