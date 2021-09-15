Горожане отправились на стажировку к фермерам

Волонтеры со всей России, среди которых студенты, семьи с детьми, активные пенсионеры, провели две недели в гостях у фермеров. Помогали им по хозяйству и заодно получили личный опыт загородной жизни.

Волонтерское фермерское движение "Земляне" - первый проект Минсельхоза России по организации стажировок на селе. Он реализуется в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Ее цель - остановить сокращение сельского населения, развивать на селе инфраструктуру, поддерживать фермеров.

Проект стартовал меньше месяца, а уже более сотни волонтеров поработали на 20 фермах в 11 регионах страны. В основном это регионы вокруг столицы, но есть и Новосибирск, и Архангельск. Желающих побывать в шкуре фермера немало. Подано уже 350 заявок, и они продолжают поступать.

Мы приехали на ферму "История в Богимово" в Калужской области посмотреть на волонтерские реалии. Первым, кого встретили на ферме, оказался москвич Аркадий Вдовин. В обычной жизни он занимается финансовым менеджментом, а здесь с утра собирал яблоки, потом, как он выразился, проводил "дезинфекцию коровника".

"Вообще-то подстилку в коровнике убирают трактором, а мы уже доделываем. Здесь стерильность на первом месте, - пояснил Аркадий. - В студенчестве я ездил в колхозы, жил в бараках. Здесь мы практически в городских условиях. Работаем по пять часов в день. Крестьянский труд, конечно, не прост, но после города - в удовольствие".

В обычной жизни сельский волонтер Аркадий занимается финансовым менеджментом, а на ферме собирает яблоки и чистит коровник

В калужскую глубинку финансовый менеджер приехал не только отдохнуть душой, но и изучить экономическую структуру фермерского хозяйства. "Посмотреть изнутри, как оно работает, как учитывают финансовые риски, - продолжает волонтер. И добавляет: - Как здесь красиво и тихо!"

Ферму "История в Богимово" семь лет назад основали тоже горожане - жители столицы брат и сестра Антон и Эльвира Гудовы. Изначально это был социальный проект по возрождению усадьбы Прончищевых, куда могли бы приезжать отдохнуть многодетные семьи с приемными детьми. Для финансирования проекта решили создать молочную ферму, работающую по принципам органического земледелия.

Сейчас здесь уже 80 коров голландской породы джерси, жирность молока которых 5-6 процентов. Кефир, сыры, молоко, творог фермеры поставляют даже в крупную торговую сеть. Благодаря этой ферме у местных жителей появилась работа, да и газ в деревню Богимово и село Никольское провели раньше, чем соседям. Но рабочих рук, по словам Эльвиры, катастрофически не хватает. А главное - по волонтерской программе приезжают по-настоящему увлеченные люди. Сейчас на ферме работают пятеро волонтеров. Они приехали неделю назад из разных уголков страны.

"Общение с владельцами фермы, шаг за шагом реализующими свою мечту, заставляет нас, волонтеров, поверить в себя. А совместная работа превращает нас с ребятами в команду, способную на гораздо большее, чем по одиночке", - рассказывает студент Казанского государственного аграрного университета Бислан Динисламов.

В день, когда мы побывали на ферме, Антон провел мастер-класс по взбиванию масла дедовским способом. Ребята быстро превратили это в увлекательное соревнование: кто быстрее получит масло. Победил Антон, несмотря на то, что гости сменяли друг друга, а он тряс сливки в банке один.

Проезд к ферме оплачивают организаторы движения "Земляне". Фермеры же гарантируют цивильное проживание и кормят добровольцев. Вообще Минсельхоз России не рассматривает проведение волонтерских стажировок исключительно как агротуризм, ставя и такие цели, как изучение рынка труда на сельских территориях, исследование их потребностей в волонтерской помощи. Ожидается, что "стажеры" дадут свои предложения, как улучшить производство, ускорить развитие альтернативной занятости, улучшить качество жизни на селе. Об этом говорила директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевелкина. По ее словам, в следующем году планируют расширить географию проекта и количество участников.